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নেপালের প্লাবনগ্রাসে আটকে খরাজ, স্ত্রী ও শ্যুটিং টিমও সঙ্গে! এল বড় আপডেট

 Nepal flash flood: নেপালের রাসুয়া জেলায় ভয়াবহ হড়পা বানের জেরে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই দুর্যোগের মধ্যেই নেপালে আটকে পড়েছেন টলিউডের অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায় ও রজতাভ দত্ত। খরাজের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী প্রতিভাও। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে খরাজ জানিয়েছেন, তাঁরা নিরাপদে রয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বিকল্প পথে দেশে ফেরার চেষ্টা চলছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 27, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:23 AM IST
নেপালের প্লাবনগ্রাসে আটকে খরাজ, স্ত্রী ও শ্যুটিং টিমও সঙ্গে! এল বড় আপডেট

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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নেপালের প্লাবনগ্রাসে আটকে খরাজ-রজতাভ, স্ত্রী ও শ্যুটিং টিমও সঙ্গে! এল বড় আপডেট
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