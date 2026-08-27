/নেপালের প্লাবনগ্রাসে আটকে খরাজ, স্ত্রী ও শ্যুটিং টিমও সঙ্গে! এল বড় আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। চিন সীমান্ত লাগোয়া রাসুয়া জেলায় হড়পা বানের জেরে রাস্তাঘাট, সেতু-সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিপর্যস্ত। আর এই দুর্যোগের মধ্যেই নেপালে আটকে পড়েছেন টলিউডের দুই পরিচিত অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায়। খরাজের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী প্রতিভা এবং শ্যুটিংয়ের অন্যান্য সদস্যরাও। জানা গিয়েছে, একটি নতুন ছবির শ্যুটিংয়ের জন্য গত ২০ অগাস্ট নেপালে পৌঁছেছিলেন খরাজ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন স্ত্রী প্রতিভাও।
কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর পর থেকেই আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে। প্রবল বৃষ্টি এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই শ্যুটিং চালিয়ে যেতে হয় তাঁদের। এরপরই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। নেপালের রাসুয়া এলাকায় আচমকা হড়পা বানের জেরে জল ও কাদার স্রোত নেমে আসে। রাস্তা ও সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে শ্যুটিং শেষ করে নির্ধারিত সময়ে নেপাল ছাড়তে পারেননি অভিনেতারা।
নিরাপদে খরাজ, জানালেন পরিবারের সদস্যরা
খরাজ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সরাসরি ফোনে যোগাযোগ করতে প্রথমে সমস্যা হচ্ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাও ব্যাহত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই অভিনেতার পরিবার ও অনুরাগীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। পরে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। খরাজ নিজেও পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছেন যে তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং শ্যুটিং দলের বাকিরা নিরাপদে রয়েছেন। অভিনেতার আত্মীয়ের কথাতেও একই তথ্য উঠে এসেছে। খরাজ-পুত্র তমোঘ্ন, যিনি ‘বিহু’ নামে পরিচিত, সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বাবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তাঁর মায়ের সঙ্গে আগের দিন কথা হয়েছিল এবং তখন তাঁরা নিরাপদেই ছিলেন বলে জানা যায়। দুর্যোগের কারণে মূলত যাতায়াতের সমস্যাই তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
কীভাবে দেশে ফিরবেন অভিনেতারা?
প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কাঠমান্ডু যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নির্ধারিত বিমানও ধরতে পারেননি তাঁরা। তাই বিকল্প পথের সন্ধান করছেন শ্যুটিং টিমের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, সড়কপথে ভারতের সীমান্তের কাছে গোরক্ষপুরে পৌঁছে সেখান থেকে কলকাতায় ফেরার পরিকল্পনা রয়েছে। পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে ২৮ অগাস্ট বিমান ধরে কলকাতায় ফেরার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ, আপাতত মূল চিন্তা নিরাপদে নেপাল থেকে বেরিয়ে দেশে ফেরা। দুর্যোগ পরিস্থিতি কেমন থাকে, তার উপরই নির্ভর করছে তাঁদের ফেরার সময়।
নেপালে ভয়াবহ পরিস্থিতি
নেপালের রাসুয়া এলাকায় ভোতে কোশি নদীতে আচমকা জলস্তর বেড়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেয়। হড়পা বানের জলে রাস্তা, সেতু, বাড়ি এবং বিভিন্ন পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উদ্ধারকাজে নেমেছে নেপাল সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনী। এই বিপর্যয়ে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং অনেকে নিখোঁজ। বিদেশি নাগরিকদের মধ্যেও অনেকে যোগাযোগের বাইরে রয়েছেন। ভারতীয় নাগরিক ও এনআরআইদের একটি বড় অংশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। এই পরিস্থিতির মধ্যেই খরাজ মুখোপাধ্যায়ের মতো টলিউডের পরিচিত মুখেরা নেপালে আটকে পড়ার খবর সামনে আসায় উদ্বেগ তৈরি হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)