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বিপদ কাটিয়ে নেপাল থেকে কলকাতায় ফিরলেন খরাজ, বিমানবন্দরে পৌঁছেই দিলেন স্বস্তির বার্তা

নেপালে শ্যুটিং করতে গিয়ে ভয়াবহ হড়পা বান ও ভূমিধসের মধ্যে আটকে পড়েছিলেন অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী প্রতিভা। শেষ পর্যন্ত নেপাল থেকে গোরখপুর হয়ে বিমানে কলকাতায় ফিরেছেন তাঁরা। বিমানবন্দরে নেমেই ভিডিয়ো বার্তায় অনুরাগীদের উদ্দেশে খরাজ জানিয়েছেন, তাঁরা ভালো আছেন এবং সবার ভালোবাসার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 28, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:07 PM IST
বিপদ কাটিয়ে নেপাল থেকে কলকাতায় ফিরলেন খরাজ, বিমানবন্দরে পৌঁছেই দিলেন স্বস্তির বার্তা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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