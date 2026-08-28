/বিপদ কাটিয়ে নেপাল থেকে কলকাতায় ফিরলেন খরাজ, বিমানবন্দরে পৌঁছেই দিলেন স্বস্তির বার্তা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আটকে পড়ার পর অবশেষে নিরাপদে কলকাতায় ফিরলেন অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী প্রতিভা মুখোপাধ্যায়। একটি ছবির শ্যুটিংয়ের জন্য নেপালের পোখরায় গিয়েছিলেন তাঁরা। সেই সময় নেপালের একাধিক এলাকায় হড়পা বান ও ভূমিধসে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় আটকে যান খরাজরা। শেষ পর্যন্ত অনেকটা ঘুরে নেপাল থেকে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে পৌঁছন তাঁরা। সেখান থেকে বিমানে কলকাতায় ফেরেন অভিনেতা ও তাঁর স্ত্রী।
নেপালে শ্যুটিং করতে গিয়ে কয়েক দিন ধরেই বিপদের মধ্যে ছিলেন খরাজ। ২০ অগাস্ট একটি ছবির শ্যুটিংয়ের জন্য নেপালে গিয়েছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, ‘শিকার’ ছবির শুটিং চলছিল সেখানে। শ্যুটিং শেষ হওয়ার পরই নেপালের বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। তার সঙ্গে শুরু হয় হড়পা বান ও ভূমিধস। ফলে একাধিক জায়গায় রাস্তা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রবল বৃষ্টির কারণে শ্যুটিং করতেও বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল গোটা টিমকে। খরাজ আগেই জানিয়েছিলেন, শুটিংয়ের সময় তাঁদের দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টির মধ্যে থাকতে হয়েছে। একদিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা জঙ্গলের মধ্যে বৃষ্টির মধ্যে বসে থাকতে হয়েছিল বলেও জানিয়েছিলেন অভিনেতা। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই শ্যুটিং শেষ করার চেষ্টা করেন তাঁরা।
শ্যুটিং শেষ হলেও তখন নতুন সমস্যা তৈরি হয়। নেপালের দুর্যোগের কারণে বিমান পরিষেবা এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে পড়ে। নির্ধারিত সময়ে কলকাতায় ফেরার বিমানও ধরতে পারেননি খরাজরা। কাঠমান্ডুর সঙ্গে যোগাযোগের পথও সমস্যায় পড়েছিল। ফলে দেশে ফেরার জন্য বিকল্প পথ খুঁজতে হয় তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে খরাজের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করতে না পারায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের মধ্যে। পরে খরাজের ছেলে তমোঘ্ন মুখোপাধ্যায় জানান, তাঁর বাবা-মা নিরাপদে রয়েছেন। বিপদের মধ্যে থাকলেও আতঙ্কিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে পরিবারকে আশ্বস্ত করা হয়।
শেষ পর্যন্ত নেপাল থেকে গোরখপুরের দিকে যাওয়ার রাস্তা খোলা রয়েছে বলে জানতে পারেন খরাজরা। সেই পথেই তাঁরা গোরখপুরে পৌঁছন। এরপর সেখান থেকে বিমানে কলকাতায় ফেরেন খরাজ ও তাঁর স্ত্রী। শুক্রবার বিমানবন্দরে পৌঁছন অভিনেতা। কলকাতায় ফিরেই অনুরাগীদের জন্য ভিডিয়ো বার্তা দেন খরাজ। সেখানে তিনি জানান, নেপালে শ্যুটিং করতে গিয়ে সত্যিই অনেক সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত সমস্ত সমস্যা কাটিয়ে তিনি এবং প্রতিভা কলকাতায় ফিরতে পেরেছেন।
অনুরাগীদের উদ্দেশে খরাজ বলেন, তাঁদের ভালোবাসার জন্যই তিনি আবার ফিরে আসতে পেরেছেন। যাঁরা তাঁর জন্য চিন্তা করেছেন এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানান অভিনেতা। সামনে আরও ভালো কাজ দর্শকদের উপহার দেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি। খরাজের কলকাতায় ফেরার খবরে স্বস্তি ফিরেছে তাঁর অনুরাগীদের মধ্যেও। নেপালের ভয়াবহ পরিস্থিতির খবর সামনে আসার পর থেকেই অভিনেতার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। আপাতত সেই উদ্বেগের অবসান হয়েছে।
এদিকে, নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও হড়পা বান ও ভূমিধসের কারণে পরিস্থিতি ভয়াবহ। বহু রাস্তা ও সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। একাধিক এলাকায় জল ঢুকে পড়েছে। দুর্যোগের জেরে বহু মানুষ আটকে পড়েছেন। অর্থাৎ, শ্যুটিং করতে গিয়ে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলেন খরাজ, শেষ পর্যন্ত সেই বিপদ কাটিয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদেই কলকাতায় ফিরেছেন অভিনেতা। বিমানবন্দরে তাঁর স্বস্তির বার্তাতেই আপাতত অনুরাগীদের উদ্বেগও কিছুটা কমেছে।
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