English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
Khushi Kapoor: খুশি কাপুরের ‘ইয়েলো টপ’ ভিডিয়ো নিয়ে তোলপাড়, কেন বিতর্কের মুখে শ্রীদেবীকন্যা?

Khushi Kapoor Viral Video: সিনেমা নয়, বরং নিজের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট নিয়ে চর্চায় খুশি কাপুর! সম্প্রতি একটি হলুদ টপ পরে ক্যামেরাবন্দি হতেই শুরু হয়েছে জল্পনা। কেউ করছেন প্রশংসা, তো কেউ আবার মেতেছেন ট্রোলিং-এ। ঠিক কী ঘটেছে? দেখুন ভিডিয়ো। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 24, 2026, 06:18 PM IST
বিতর্কে খুশি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোনও সিনেমা বা অভিনয়ের কারণে নয়, বরং স্রেফ বন্ধুদের সঙ্গে আউটিং-এর জেরে বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং শ্রীদেবীকন্যা খুশি কাপুর। সম্প্রতি একটি উজ্জ্বল হলুদ রঙের টপ পরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। গাড়ি থেকে নামা এবং ওঠার সেই মুহূর্তের কিছু ভিডিয়ো এবং ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

Add Zee News as a Preferred Source

বলিউডে সেলেবদের ফ্যাশন সেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়া নতুন কিছু নয়। তবে খুশির এই সাম্প্রতিক লুক নিয়ে নেটিজেনরা কার্যত দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একদল মনে করছেন, এই ধরণের পোশাক শুধুমাত্র প্রচারের আলোয় থাকার জন্যই বেছে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, খুশির অনুরাগীদের দাবি— ফ্যাশন এবং পোশাক সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়, এবং তা নিয়ে অহেতুক বিচার বা কুরুচিকর মন্তব্য করা অনুচিত।

খুশি কাপুর যখন তাঁর গাড়িতে উঠছিলেন, তখন উপস্থিত পাপারাৎজিদের ক্যামেরায় বন্দি হন তিনি। সেই ভিডিয়োগুলি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে শেয়ার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, ভিডিয়োর ভিউ বাড়ানোর জন্য শরীরের বিশেষ কিছু অংশকে ফোকাস করা হয়েছে কিংবা নেপথ্যে চটকদার মিউজিক ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে বিষয়টি আরও দ্রুত দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

এই ঘটনাটি বর্তমান সময়ের সেলিব্রেটি কালচার এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর একটি বড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করেছে। প্রতিষ্ঠিত তারকা হোক বা নবাগত, সেলিব্রেটিদের প্রায়শই তাঁদের পোশাকের জন্য কড়া নজরদারির সম্মুখীন হতে হয়। খুশি কাপুরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সাধারণ একটি আউটিং কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার কারসাজিতে একটি ভাইরাল বিতর্কে রূপ নিতে পারে, এই ঘটনা তারই প্রমাণ।

খুশি কাপুর নিজে এই বিতর্ক নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি। তবে নেটপাড়ায় আলোচনা ও তর্কের ঝড় থামার কোনো লক্ষণ নেই। ফ্যাশন স্টেটমেন্ট বনাম শালীনতার এই চিরাচরিত দ্বন্দ্বে আপাতত বিদ্ধ বলিউডের এই তরুণতুর্কি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Khushi KapoorBollywood Fashionviral videoTrending Now
পরবর্তী
খবর

Abhishek Chatterjee Video: ‘ধন্যবাদ অভি আমাকে বেছে নেওয়ার জন্য’, ৪ বছর পর স্বামীর অদেখা ভিডিও শেয়ার করে আবেগপ্রবণ সংযুক্তা
.

পরবর্তী খবর

Rinku Singh News: IPL শুরুর ৪ দিন আগেই হৃদয় জিতলেন মুখ্যমন্ত্রী, সদ্য বাবা হারানো KKR স্টার...