Kiran Rao Hospitalised: হৃদয়ে লেখো নাম, সে নাম রয়ে যাবে! হাসপাতালে কিরণ, হাতে বাঁধা পরিচয়ে উজ্জ্বল আমির খান! তবে কি ফের ঘরে ফেরা?

Kiran Rao Hospitalised: হৃদয়ে লেখো নাম, সে নাম রয়ে যাবে! হাসপাতালে কিরণ, হাতে বাঁধা পরিচয়ে উজ্জ্বল আমির খান! তবে কি ফের ঘরে ফেরা?
Kiran Rao | Aamir Khan: হাসপাতালে ভর্তি কিরণ রাও। পরিচালকের অস্ত্রোপচার হয়েছে। হাসপাতাল থেকে নিজেই একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করেছেন, সেখানেই নেটিজেনদের নজর কেড়েছে কিরণের হাতের 'হসপিটাল রিস্টব্যান্ড'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছর ২০২৬-কে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন পুরোদমে, কিন্তু মাঝপথেই বাগড়া দিল শরীর। অ্যাপেন্ডিক্সের সমস্যার কারণে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় পরিচালক কিরণ রাওকে (Kiran Rao)। মুম্বইয়ের স্যর এইচএন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। তবে সুস্থতার খবরের চেয়েও নেটিজেনদের নজর কেড়েছে কিরণের হাতের 'হসপিটাল রিস্টব্যান্ড'টি।
কিরণ তাঁর হাসপাতালের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেন। একটি ছবিতে তাঁর হাতে থাকা ব্যান্ডে স্পষ্টভাবে নাম লেখা ছিল— ‘কিরণ আমির রাও খান’। আর এটি ঘিরেই দানা বেঁধেছে বিতর্ক। ২০০৫ সালে আমির খানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কিরণ, কিন্তু ২০২১ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বিচ্ছেদের তিন বছর পার হওয়ার পরও কেন তিনি নামের সঙ্গে প্রাক্তন স্বামীর পদবি ব্যবহার করছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নেটিজেনদের একাংশ।
নেটিজেনদের মন্তব্য ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ সরাসরি প্রশ্ন করেছেন, “বিচ্ছেদের পরেও কেন আমিরের নাম ব্যবহার করছেন?” আবার কারোর মতে, “হাসপাতাল নথিপত্রে হয়তো এখনও পুরনো নামই রয়ে গেছে। অসুস্থতার সময় নাম পরিবর্তনের চেয়ে চিকিৎসা বেশি জরুরি।” অনেকে আবার কিরণের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, “কারও ব্যক্তিগত জীবন বা নাম নিয়ে চর্চা না করে, তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করা উচিত।”
অস্ত্রোপচারের পর মজা করেই কিরণ সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, “২০২৬-এর পার্টিতে মাতোয়ারা হওয়ার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু আমার অ্যাপেন্ডিক্স মনে করিয়ে দিল একটু ধীরেসুস্থে চলতে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।” মজার ছলে তিনি আরও জানান যে তাঁর ১২ মিলিমিটারের অ্যাপেন্ডিক্স কীভাবে ১০.৫ মিলিমিটারের ছিদ্র দিয়ে বের করা হলো, তা তাঁর কাছে এক বিস্ময়!
প্রসঙ্গত, আমির খানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলেও তাঁদের বন্ধুত্ব এখনও অটুট। দুজনে মিলেই বড় করছেন তাঁদের ছেলে আজাদকে। পেশাগত জীবনেও ২০২৪ সালটি কিরণের জন্য ছিল মাইলফলক। তাঁর পরিচালিত ছবি 'লাপাতা লেডিস' ৯৭তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে (অস্কার) ভারতের পক্ষ থেকে অফিসিয়াল এন্ট্রি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছিল। বর্তমানে আমির খান গৌরী স্প্র্যাটের সঙ্গে ডেটিং করছেন বলেই খবর, কিরণের সঙ্গে তাঁর সৌজন্যমূলক সম্পর্ক আজও বর্তমান। এরই মাঝে কিরণের নাম দেখে অনেকেই মনে করছেন তাহলে কি আমিরেই রয়েছেন কিরণ?
