An Unfinished Story: রহস্য-রোমাঞ্চ! ওটিটি প্লাটফর্মে আসছে থ্রিলারধর্মী ছবি, অ্যান আনফিনিশড স্টোরি

An Unfinished Story: ভুল বিশ্বাসের বসে সে জানিয়ে ফেলে—সে একজন মন্ত্রীর ছেলে। তারপরই গল্পে আসে চূড়ান্ত মোড়…

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 3, 2025, 12:29 PM IST
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: রিলিজ করছে ফ্যাশন ফটোগ্রাফার থেকে ছবির পরিচালক সৌম্য শুভ্র দাসের থ্রিলারধর্মী একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি, অ্যান আনফিনিশড স্টোরি (চ্যাপ্টার ১)। তথাকথিত প্রেমের গল্পের বদলে, পরিচালক দর্শকদের কাছে একটি রহস্যময় গল্প উপস্থাপন করছেন। ছবিটি এ বছর ডিসেম্বরে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম "KLIKK"-এ মুক্তি পাবে। 

ছবির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে এক রহস্যময় তরুণীকে কেন্দ্র করে। শহরের এক আউটডোর ক্যাফেতে সে এমন একজন পুরুষের কাছে আসে, যিনি ৩ বছর আগে ঘটে যাওয়া এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। তরুণীটি আন্তরিকভাবে দাবি করে—স্মৃতিভ্রংশের আগে তারা নাকি প্রেমের সম্পর্কে ছিল। সে তাদের বারবার দেখা-সাক্ষাৎ, ডেট এবং কাটানো মুহূর্তগুলো অত্যন্ত জীবন্তভাবে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু তার কাছে কোনো ছবির প্রমাণ না থাকায় ছেলেটি তার কথায় বিশ্বাস করে না।

কাহিনির উত্তেজনা বাড়ে যখন মেয়েটি জানায়—কেউ তাকে অনুসরণ করছে। ছেলেটি ক্যাফের বাইরে গিয়ে সত্যতা যাচাই করে ফিরে আসে এবং দেখে মেয়েটি আরও বেশি অস্থির। মেয়েটি একটি পেন ড্রাইভ তার হাতে দিয়ে অনুরোধ করে—যদি তাকে হত্যা করা হয়, তবে যেন এটি পুলিশের কাছে পৌঁছে দেয়। নতুন করে জন্ম নেওয়া সুরক্ষাবোধ থেকে ছেলেটি তাকে অনুসরণ করে বাইরে যায় এবং সেই অনুসরণকারীদের খবর পুলিশকে দেয়। ভুল বিশ্বাসের বসে সে জানিয়ে ফেলে—সে একজন মন্ত্রীর ছেলে। তারপরই গল্পে আসে চূড়ান্ত মোড়…।

