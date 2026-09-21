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সৃজিতের ‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’-এ চন্দ্রমুখী কৌশানী! বিশেষ চরিত্রে নতুন চমক

Koushani Mukherjee: সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’-এ নতুন চমক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘চন্দ্রমুখী’ চরিত্রে দেখা যাবে কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে। ছবিতে বিশেষ অতিথি শিল্পী হিসেবে থাকছেন তিনি। ‘পথের দাবী’ ও শরৎচন্দ্রের জীবন-সময়কে ঘিরে তৈরি এই ছবিতে আবির চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী ও মিমি চক্রবর্তীর মতো শিল্পীরাও রয়েছেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 21, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:52 PM IST
সৃজিতের ‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’-এ চন্দ্রমুখী কৌশানী! বিশেষ চরিত্রে নতুন চমক
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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