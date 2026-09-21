/সৃজিতের ‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’-এ চন্দ্রমুখী কৌশানী! বিশেষ চরিত্রে নতুন চমক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ এমনিতেই তুঙ্গে। এবার সেই ছবিতেই যোগ হল নতুন চমক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় চরিত্র ‘চন্দ্রমুখী’ হিসেবে দেখা যাবে অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে। ছবিতে বিশেষ অতিথি শিল্পী হিসেবে তাঁর উপস্থিতি থাকছে বলে একাধিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। শরৎচন্দ্রের ‘চন্দ্রমুখী’ বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত পরিচিত একটি চরিত্র। ‘দেবদাস’ উপন্যাসের এই চরিত্রকে ঘিরে বহু বছর ধরে সিনেমা ও মঞ্চে নানা ধরনের কাজ হয়েছে। এবার সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবিতে সেই চরিত্রকে অন্য প্রেক্ষাপটে দেখার সুযোগ পাবেন দর্শক।
‘চন্দ্রমুখী’ হিসেবে কৌশানী
‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’-এ চন্দ্রমুখীর চরিত্রে বিশেষ অতিথি হিসেবে অভিনয় করছেন কৌশানী। এই ছবির গল্প মূলত শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, তাঁর জীবন এবং সেই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে তৈরি। ফলে চন্দ্রমুখীর মতো একটি আবেগঘন সাহিত্যিক চরিত্র কীভাবে মূল গল্পের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, সেটিও ছবির অন্যতম আকর্ষণ। কৌশানীর জন্যও এই চরিত্রটি আলাদা। এতদিন তাঁকে মূলত সমকালীন বাংলা ছবির নানা ধরনের চরিত্রে দেখা গিয়েছে। এবার শরৎচন্দ্রের সাহিত্য থেকে উঠে আসা একটি পরিচিত চরিত্রে তাঁকে দেখবেন দর্শক। যদিও তাঁর চরিত্রের পর্দায় উপস্থিতির পরিমাণ বা গল্পে ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে, তা এখনও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি।
শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ থেকে ছবির সূত্র
‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’ ছবির মূল সূত্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস ‘পথের দাবী’। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসে ব্রিটিশ শাসনের সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিপ্লবী ভাবনার বিষয় উঠে এসেছিল। উপন্যাসটি প্রকাশের পর ব্রিটিশ সরকার সেটি নিষিদ্ধও করেছিল। ছবিটি সেই সাহিত্যকর্ম, শরৎচন্দ্রের জীবন এবং তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতিকে মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছে। সৃজিত মুখোপাধ্যায় এই ছবির গল্প ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন। ছবিটিতে শরৎচন্দ্রের ভূমিকায় রয়েছেন টোটা রায়চৌধুরী। অন্যদিকে আবির চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাবে বিপ্লবী সব্যসাচীর চরিত্রে। মিমি চক্রবর্তীও ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী।
একসঙ্গে একাধিক পরিচিত মুখ
ছবির কাস্টে রয়েছেন টোটা রায়চৌধুরী, আবির চট্টোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাস, দিব্যাণী মণ্ডল, কাঞ্চন মল্লিক-সহ আরও অনেকে। এবার সেই তালিকায় কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের নামও যুক্ত হল। ছবির প্রথম গান ‘শতে শতে’ ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। গানটির কথা ও সুর করেছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় এবং গানটি গেয়েছেন তিমির বিশ্বাস। ফলে পরিচালক হিসেবে ছবির পাশাপাশি সঙ্গীত নিয়েও সৃজিত নিজেই কাজ করেছেন।
পুজোয় বড়পর্দায়
‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’ দুর্গাপুজোর সময় প্রেক্ষাগৃহে আসার কথা। বর্তমানে পাওয়া সিনেমা-সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, ছবিটির মুক্তির তারিখ ১৬ অক্টোবর ২০২৬। ফলে পুজোর মরসুমে সৃজিতের এই ঐতিহাসিক ছবি নিয়ে আগ্রহ আরও বাড়ছে। তার মধ্যেই কৌশানীর ‘চন্দ্রমুখী’ হিসেবে যোগ দেওয়ার খবর ছবির কাস্টে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। একদিকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ‘পথের দাবী’-কে ঘিরে তৈরি বিতর্ক—সব মিলিয়ে ‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’-এর গল্পের পরিসর বেশ বড়।
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