Koushani Mukherjee: হাইভোল্টেজ ভোটবাংলায় রাজনীতি থেকে সরে থাকতে পারলেন না কৌশানী, বর্ধমানে হাতে তুললেন পতাকা

Koushani Mukherjee: হাইভোল্টেজ ভোটবাংলায় রাজনীতি থেকে সরে থাকতে পারলেন না কৌশানী, বর্ধমানে হাতে তুললেন পতাকা
West Bengal Assembly Election 2026: অভিনয় থেকে সোজা রাজনীতির ময়দানে, তারপর কিছুদিনের বিরতি। অনেকেই ভেবেছিলেন রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে অভিনয়েই মনোনিবেশ করেছেন তিনি। তবে ফের সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারের ময়দানে ফিরলেন অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়। কুলটি এবং দুর্গাপুরের রাজপথে মানুষের ঢলই বলে দিচ্ছে দিদির গ্ল্যামারাস সৈনিকের ম্যাজিক এখনও অটুট!
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়-চিত্তরঞ্জন দাস: গত কয়েক মাস ধরে রাজনীতির ময়দান থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন তিনি। মাঝে ‘বহুরূপী’ থেকে ‘কিলবিল সোসাইটি’— একের পর এক সফল ছবি ও সিরিজে নিজের অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইন্ডাস্ট্রিতে গুঞ্জন উঠেছিল, তবে কি অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায় রাজনীতিকে বিদায় জানিয়ে পুরোপুরি অভিনয়েই মন দিলেন? সেই সব জল্পনায় জল ঢেলে আবারও নির্বাচনী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন অভিনেত্রী। সোমবার এবং রবিবার— টানা দুদিন তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে রোড-শো করে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিলেন তিনি।
সোমবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী অভিজিৎ ঘটকের সমর্থনে ভোটপ্রচারে নামেন কৌশানী। আলুঠিয়া এলাকায় একটি বিশাল রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। একটি হুডখোলা গাড়িতে চড়ে প্রার্থীর সঙ্গে প্রচার চালান তিনি। গ্ল্যামারাস অভিনেত্রীকে সামনে থেকে দেখার জন্য রাস্তার দুধারে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মানুষের উচ্ছ্বাসের জবাবে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। অনেকেই মোবাইলে বন্দি করেন প্রিয় নায়িকার ছবি।
শুধু সোমবার নয়, রবিবারেও প্রচারের ময়দানে সক্রিয় ছিলেন কৌশানী। এদিন দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রীতি মজুমদারের সমর্থনে রোড-শো করেন তিনি। কাঁকসা থানা এলাকার তপোবন সিটি, বামুনাড়া ও গোপালপুর সংলগ্ন অঞ্চলে তাঁর সফর ঘিরে ছিল ব্যাপক জনোচ্ছ্বাস। একের পর এক নির্বাচনী সভায় মানুষের ঢল প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পর্দার কৌশানীর জনপ্রিয়তা রাজনীতির মঞ্চেও অটুট।
এক সময় রাজনীতির মঞ্চে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন কৌশানী। ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে, ২৪ জানুয়ারি কৌশানী মুখোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। তৃণমূল ভবনে ব্রাত্য বসু এবং কুণাল ঘোষের উপস্থিতিতে তিনি ঘাসফুল শিবিরের পতাকা হাতে তুলে নেন। তাঁর সঙ্গে একই দিনে পিয়া সেনগুপ্তও দলে যোগ দিয়েছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে নদিয়া জেলার হাই-প্রোফাইল কেন্দ্র কৃষ্ণনগর উত্তর থেকে প্রার্থী করে। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা মুকুল রায়। প্রথম নির্বাচনে হেভিওয়েট প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়াই করে কৌশানী পরাজিত হন। তিনি প্রায় ৩৫,০০০ ভোটের ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন। এরপরেই জল্পনা উঠেছিল যে রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলেছেন কৌশানী। মাঝখানে নিজের কেরিয়ার গ্রাফ আমূল বদলে ফেলেছেন তিনি। তথাকথিত ‘মশালা’ সিনেমা ছেড়ে সিরিয়াস ও চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে নিজেকে তুলে ধরছেন। তবে কি তিনি রাজনীতি ছেড়েছেন? সোমবারের প্রচার যেন সেই প্রশ্নের সপাট জবাব।
তবে কৌশানী বরাবরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ অনুগামী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অভিনেত্রী নিজেও নানা সাক্ষাত্কারে বলেছেন, অভিনয়ের পাশাপাশি মানুষের সেবা করার জন্য রাজনীতি একটি বড় মাধ্যম। বর্তমান সময়ে তিনি দলের একজন নির্ভরযোগ্য 'স্টার ক্যাম্পেইনার'। ভোটবাংলার প্রচারে বেরিয়ে কৌশানী বুঝিয়ে দিলেন, অভিনয় তাঁর পেশা হলেও দলের ডাকে প্রচারের ময়দানে তিনি সবসময়ই লড়াকু সৈনিক।
