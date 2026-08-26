/‘এই পোশাক কেন?’ কৃতির রাখির বিজ্ঞাপন ঘিরে বিতর্ক, শেষমেশ পিছু হটল জুয়েলারি ব্র্যান্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাখিবন্ধনের বিজ্ঞাপন ঘিরে বিতর্কে বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন। গয়না সংস্থা-র তৈরি একটি বিজ্ঞাপনে কৃতির পোশাক নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা শুরু হয়। বিতর্ক বাড়তে থাকায় শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থা। রাখিবন্ধন উপলক্ষে তৈরি ওই বিজ্ঞাপনে কৃতি শ্যাননকে ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাকে দেখা যায়। ব্রালেট-ধরনের ব্লাউজ, কেপ এবং স্কার্ট ছিল তাঁর পরনে। বিজ্ঞাপনে নিজের ভাইকে রাখি পরানোর পাশাপাশি পোষ্য কুকুরকেও রাখি পরাতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে।
বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় বিতর্ক। একাংশের বক্তব্য, রাখির মতো ঐতিহ্যবাহী উৎসবের বিজ্ঞাপনে এই ধরনের পোশাক উপযুক্ত নয়। আবার কুকুরকে রাখি পরানোর বিষয়টিও অনেকের পছন্দ হয়নি। বিতর্কে নাম জড়ায় অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াতেরও। কৃতির নাম সরাসরি না করে তিনি বিজ্ঞাপনের পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং সেটিকে সমালোচনা করেন।
এরপর সমালোচনার জবাব দেন কৃতি শ্যানন। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের বক্তব্যে অভিনেত্রী বলেন, কোনও উৎসবের গুরুত্ব শুধু পোশাকের উপর নির্ভর করে না। উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবেগ এবং ঐতিহ্যের মূল্যই আসল বলে জানান তিনি। কৃতি আরও প্রশ্ন তোলেন, একজন মহিলার পোশাক দিয়েই কেন তাঁর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান বিচার করা হবে? তাঁর বক্তব্য, সময়ের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী পোশাকের ধরনও বদলেছে।
কুকুরকে রাখি পরানোর বিষয়েও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন কৃতি। তাঁর বক্তব্য, তাঁর এবং তাঁর বোনের কাছেও পোষ্যরা পরিবারেরই সদস্য। তাই তাঁদের জন্যও রাখির শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা প্রযোজ্য। কৃতির বক্তব্যের পরেও বিতর্ক পুরোপুরি থামেনি। শেষ পর্যন্ত বুধবার GIVA জানায়, তারা বিজ্ঞাপনটি সমস্ত মাধ্যম থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। সংস্থার বক্তব্য, ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও উৎসবের প্রতি তাদের গভীর সম্মান রয়েছে। বিজ্ঞাপনটি কোনও অংশের মানুষের ভাবাবেগে অনিচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে থাকলে তার জন্য তারা দুঃখিত। সেই কারণেই বিজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।
অর্থাৎ, একটি রাখির বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিতর্ক শেষ পর্যন্ত পৌঁছল অভিনেত্রীর পোশাক, উৎসবের উপস্থাপনা, মহিলাদের পোশাকের স্বাধীনতা এবং সংস্কৃতি নিয়ে বড় আলোচনায়। বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়ার পরেও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে।
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