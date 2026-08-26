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‘এই পোশাক কেন?’ কৃতির রাখির বিজ্ঞাপন ঘিরে বিতর্ক, শেষমেশ পিছু হটল জুয়েলারি ব্র্যান্ড

রাখিবন্ধন উপলক্ষে গয়না সংস্থা একটি বিজ্ঞাপন ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞাপনে কৃতি শ্যাননের পোশাক নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একাংশ সমালোচনা করে। বিষয়টি নিয়ে অভিনেত্রী নিজের বক্তব্যও জানান। এর পরেই বিজ্ঞাপনটি সব মাধ্যম থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানায়। সংস্থার দাবি, কোনও মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 26, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:53 PM IST
‘এই পোশাক কেন?’ কৃতির রাখির বিজ্ঞাপন ঘিরে বিতর্ক, শেষমেশ পিছু হটল জুয়েলারি ব্র্যান্ড
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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‘এই পোশাক কেন?’ কৃতির রাখির বিজ্ঞাপন ঘিরে বিতর্ক, শেষমেশ পিছু হটল জুয়েলারি ব্র্যান্ড
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