Dhurandhar: তামান্না নয়, আমি ! 'ধুরন্ধর'-এর গান নিয়ে মুখ খুললেন কৃষল...
Shararat song casting controversy: 'ধুরন্ধর'-এর 'শরারত' গান থেকে তামান্না ভাটিয়াকে সরিয়ে কৃষল ডিসুজাকে নেওয়া হয়েছে, অবশেষে মুখ খুললেন কৃষল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডে যখনই কোনও বড় বাজেটের ছবি মুক্তি পায়, তখন তার গান, কাস্টিং, কোরিওগ্রাফি নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলতেই থাকে। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত সুপারহিট ছবি 'ধুরন্ধর'-এর জনপ্রিয় গান 'শরারত' ঘিরে এমনই এক বিতর্কে মুখ খুললেন অভিনেত্রী কৃষল ডিসুজা। গুঞ্জন ছিল, এই গানে মূলত তামান্না ভাটিয়াকে নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁকে বাদ দিয়ে কৃষলকে নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে কৃষল জানালেন, 'যা কারও ভাগ্যে লেখা থাকে, সেটাই হয়।'
রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর' ছবির 'শরারত' গানটি মুক্তির পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। গানটিতে কৃষল ডিসুজা ও আয়েশা খান একসঙ্গে পারফর্ম করেছেন। তবে গানের কোরিওগ্রাফার বিজয় গাঙ্গুলি প্রথমে তামান্না ভাটিয়ার নাম প্রস্তাব করেছিলেন বলে খবর ছড়ায়। এরপরই শুরু হয় জল্পনা,তামান্নাকে সরিয়ে কৃষলকে নেওয়া হয়েছে কি না। এই বিতর্কে কৃষল ডিসুজা অবশেষে মুখ খুলে বলেন, 'আমি জানতামই না যে তামান্নার নাম নিয়ে এত কিছু হচ্ছে। আমি যখন অফার পাই, তখন জানতাম না কে কে বিবেচনায় ছিলেন। আমি শুধু জানি, যা হওয়ার কথা, তাই হয়। এটা সম্পূর্ণ ভাগ্যের ব্যাপার।' তিনি আরও বলেন, 'তামান্না একজন অসাধারণ শিল্পী। আমি ওর ভক্ত। ওর মতো সুন্দর ও প্রতিভাবান অভিনেত্রী খুব কমই আছে।'
গানের কোরিওগ্রাফার বিজয় গাঙ্গুলি পরে এক সাক্ষাৎকারে জানান, 'তামান্নার তারকাখ্যাতি এতটাই বেশি যে, গানটি তার ব্যক্তিত্বে ঢেকে যেত। আমাদের দরকার ছিল এমন কিছু মুখ, যারা চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেতে পারবে। তাই কৃষল ও আয়েশাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'এই গানটি ছবির গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই কাস্টিং নিয়ে আমরা খুবই সচেতন ছিলাম।'
'শরারত' গানটি একটি রাজকীয় বিয়ের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করা দৃশ্য। কৃষল ও আয়েশা দু'জনেই তাঁদের নাচ ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করেছেন। যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় কৃষল ও আয়েশার মধ্যে তুলনা টেনেছেন, কৃষল সেই প্রসঙ্গে বলেন, 'চারজন মেয়ে একসঙ্গে কাজ করলে তুলনা আসবেই। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একসঙ্গে ভালো কিছু তৈরি করা।'
টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ কৃষল ডিসুজা এর আগে 'চেহরে' ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে কাজ করেছেন। 'ধুরন্ধর'-এর মতো বড় প্রজেক্টে তাঁর উপস্থিতি তাঁর কেরিয়ারে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'এই সুযোগটা আমার কাছে স্বপ্নপূরণের মতো। আমি কৃতজ্ঞ যে এমন একটি দলের অংশ হতে পেরেছি।'
এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল, বলিউডে কাস্টিং নিয়ে গুঞ্জন ও বিতর্ক কতটা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। তবে কৃষল যেভাবে বিষয়টি সামলেছেন, তা প্রশংসনীয়। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, প্রতিটি শিল্পীর নিজস্ব জায়গা আছে এবং ভাগ্যই শেষ কথা বলে।
