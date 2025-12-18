Kumar Sanu: 'জান তখন পেটে, খেতে দিত না শানু! মজে ছিল অন্য নারীতে', প্রাক্তন স্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতে গায়ক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kumar Sanu Case against Ex wife: ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই সাক্ষাৎকারগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পরেই বিষয়টি নিয়ে আইনি পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেন কুমার শানু। বম্বে হাইকোর্টে ৩০ লক্ষ টাকার একটি মানহানির মামলা দায়ের করেছেন তিনি। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 18, 2025, 08:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাক্তন স্ত্রী রীতা ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নামলেন নব্বই দশকের জনপ্রিয় প্লেব্যাক সিঙ্গার কুমার শানু (Kumar Sanu)। রীতা ভট্টাচার্যের করা কিছু সাম্প্রতিক মন্তব্যে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে— এই অভিযোগে বম্বে হাইকোর্টে ৩০ লক্ষ টাকার একটি মানহানির মামলা দায়ের করেছেন তিনি। একইসঙ্গে ডিজিটাল মাধ্যম থেকে ওই বিতর্কিত সাক্ষাৎকারগুলো সরিয়ে ফেলারও দাবি জানিয়েছেন শিল্পী। গত ১৭ ডিসেম্বর আদালতে এই মামলার শুনানি হয়।

মামলার নথিপত্র অনুযায়ী, সম্প্রতি 'ভাইরাল ভায়ানি' এবং 'ফিল্ম উইন্ডো'-র মতো প্ল্যাটফর্মে সাক্ষাৎকার দেন রীতা ভট্টাচার্য। সেখানে তিনি কুমার শানুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর কিছু অভিযোগ আনেন। রীতার দাবি ছিল, গর্ভবতী অবস্থায় কুমার শানু তাঁকে ঠিকমতো খাবার দিতেন না এবং রান্নাঘরে আটকে রাখতেন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাননি। সেই অবস্থাতেই শানু তাঁর বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়েছিলেন। গায়কের একাধিক বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল এবং তিনি পরিবারের প্রতি উদাসীন ছিলেন।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই সাক্ষাৎকারগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পরেই বিষয়টি নিয়ে আইনি পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেন কুমার শানু। কুমার শানুর আইনজীবী সানা রইস খান আদালতে জানান যে, ২০০১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বান্দ্রা ফ্যামিলি কোর্টে এই দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়েছিল। সেই সময় দুপক্ষের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি হয়েছিল যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে— ভবিষ্যতে কোনো পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অভিযোগ বা কুরুচিকর মন্তব্য করতে পারবেন না। রীতা ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক বয়ান সেই চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন বলে দাবি করেছেন আইনজীবী।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর কুমার শানু তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যমগুলোকে একটি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। সেখানে বলা হয়েছিল, বিতর্কিত সাক্ষাৎকারগুলো অবিলম্বে ইন্টারনেট থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগে গায়কের সামাজিক ও পেশাগত সম্মান চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে তাঁর কেরিয়ারে সুযোগ ও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

নোটিশে আরও জানানো হয় যে, এই নির্দেশ না মানলে ৩৫৬ ধারায় ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। বর্তমানে মামলাটি বিচারাধীন এবং ভক্তরা আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে বিবাহবিচ্ছেদের পর কুমার শানু ও রীতা ভট্টাচার্যের পুত্র জান কুমার শানু বর্তমানে বিনোদন জগতের সঙ্গেই যুক্ত। জান-কে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'বিগ বস ১৪'-তে প্রতিযোগী হিসেবে দেখা গিয়েছিল।

