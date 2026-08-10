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'আমি কাউকে চুমু খাইনি, কেউ আমাকে চুমু খায়নি'! এবার উদিতকেই খোঁচা রসিক শানুর?

Kumar Sanu-Udit Narayan: এবার কি নাম না করে উদিত নারায়ণকে খোঁচা দিলেন কুমার শানু। তাঁর বক্তব্য়ই এখন রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গেল। 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 10, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:59 PM IST
'আমি কাউকে চুমু খাইনি, কেউ আমাকে চুমু খায়নি'! এবার উদিতকেই খোঁচা রসিক শানুর?
Image Credit: উদিতকেই খোঁচা শানুর!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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