'আমি কাউকে চুমু খাইনি, কেউ আমাকে চুমু খায়নি'! এবার উদিতকেই খোঁচা রসিক শানুর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অগুণতি রোম্য়ান্টিক গানে কুমার শানুর কণ্ঠ জড়িয়ে। নব্বইয়ের দশক থেকেই এই বাঙালির নেশায় বুঁদ বলিউড। আর মহিলা ভক্তদের মধ্যে আজও শানুর ব্যাপক জনপ্রিয়তা। কেরিয়ারের মধ্য়গগনে থাকাকালীন নারী ভক্তদের থেকে পাওয়া 'ভালোবাসা' নিয়ে শানুকে সম্প্রতি প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তাঁর উত্তর ছিল বেশ অপ্রত্যাশিতই। শানু রসিকতা করেই বলেছেন যে, তিনি কখনই কোনও ভক্তকে চুমু খাননি আর কারোর থেকে চুমুও পাননি! শানুর এই মন্তব্য অনেকের মনেই ফের উদিত নারায়ণের কনসার্ট সংক্রান্ত সেই বিতর্ক ফিরিয়ে এনেছে। সহশিল্পী সম্পর্কে গুরুগম্ভীর মন্তব্য করার বদলে শানু বিষয়টি হালকা মেজাজেই রেখে নিজের রসবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর এই মন্তব্য এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
চুম্বন বিতর্কে মুখ খুললেন শানু
সম্প্রতি ‘দ্য লাল্লানটপ'-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শানু নারী ভক্তদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং কেরিয়ারের তুঙ্গে থাকাকালীন তাঁদের মনোযোগের বিষয়ে কথা বলেন। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় গায়ক এমন এক ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন, যা দেখে এবং শুনে মনেই হয়েছে, তিনি হয়তো উদিত নারায়ণের সেই বহু আলোচিত ‘চুম্বন বিতর্ক’-র দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। শানু বলেন, 'না, আমাকে কেউ চুমু খায়নি। আমিও কাউকে চুমু খাইনি। আমি চুমু দিইনি বা নিইনি। ওসবের কিছুই আমি করিনি।' বেশ হালকা মেজাজেই শানু বিষয়টি বলেছেন। কিন্তু দর্শকদের পক্ষে তা উদিতের কনসার্টের সেই ভাইরাল ভিডিয়োর ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখা ছাড়া উপায় ছিল না। শানুর মন্তব্যটি দ্রুতই সবার নজর কাড়ে। কারণ উদিতকে ঘিরে অতীতে চুমু বিতর্ক ঝড় তুলে দিয়েছিল।
উদিত নারায়ণের ভাইরাল চুম্বন
২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। উদিতের লাইভ কনসার্টের ভিডিয়ো অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। ভিডিয়োতে দেখা যায় যে, সুপারডুপারহিট গান 'টিপ টিপ বরসা পানি’ গাওয়ার সময়ে কয়েকজন নারী ভক্ত তাঁর কাছে এগিয়ে এসেছিলেন এবং উদিত তাঁদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছিলেন। এরপর এক ভক্ত তাঁর গালে চুমু খান এবং এরপর উদিতও তাঁর ঠোঁটে চুমু দেন। এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় উদিতের তীব্র সমালোচনা হয়েছিল এবং অনেকেই ভক্তদের প্রতি গায়কের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেদিয়েছিলেন। পরবর্তীতে উদিত এই সমালোচনার বিষয়ে মুখ খোলেন এবং জানান যে, তাঁর ওই আচরণ ছিল ভক্তদের প্রতি ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ।
বৈরিতা থেকে বন্ধুতা
নব্বইয়ের দশকে বলিউডে অন্যতম প্রধান পুরুষ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ছিলেন শানু ও উদিত। সে সময় তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। তখন প্রায়ই শিল্পীদের একে অপরের সঙ্গে তুলনা করা হত এবং ভক্তরা তাঁদের পছন্দের শিল্পীকে নিয়ে বেশ আবেগপ্রবণও ছিলেন। সেই সময়ে তাঁদের পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেও গণ্য করা হত। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের সমীকরণ বদলে যায় এবং ধীরে ধীরে তাঁরা ভালো বন্ধু হয়ে ওঠেন। উদিতের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের বিষয়ে শানু বেশ ইতিবাচক কথাই বলেছেন। তিনি বর্তমানের বন্ধুত্বকে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সময়ের তুলনায় অনেক বেশি দৃঢ় ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বলেই জানিয়েছেন।
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