Kumar Sanu: অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার! 'সব মিথ্যে', রীতাকে আইনি নোটিস কুমার শানুর...
Kumar Sanu: কুমার শানুর প্রাক্তন স্ত্রী বলেন, ‘ওরা যখন বাইরে বেরোত তখন রান্নাঘরে তালা দিয়ে যেত’। নিজে একটু চাল কিনে রেখেছিলেন তিনি। তা নিয়ে জা এর ঘরে গিয়ে তা দিয়ে ভাত বানিয়ে খেতেন তিনি। খাবার অর্ডার দিলেও তা আসত না কারণ শানু বারণ করে দিয়েছিল। প্রাক্তন স্ত্রীর অভিযোগ ভাইরাল হতেই আইনি নোটিস পাঠালেন কুমার শানু।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগত কয়েকদিন ধরেই খবরের শিরোনামে আছেন কুমার শানু (Kumar Sanu)। তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ করেছেন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী। এবার প্রাক্তন স্ত্রী রীতা ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করছেন গায়ক।
সম্প্রতি রীতা প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন, তৃতীয়বার গর্ভাবস্থার সময় শানু ও তাঁর পরিবার তাঁকে খাবার ও ওষুধ দেননি। এ অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক আলোচনার পর শানু তাঁর আইনজীবী সানা রইস খানের মাধ্যমে রীতাকে আইনি নোটিশ পাঠান। আইনজীবী সানা এক বিবৃতিতে বলেন, ‘কুমার শানু চার দশকেরও বেশি সময় ধরে সংগীতজগতে সক্রিয়। সারা পৃথিবীতে তার অসংখ্য ভক্ত রয়েছে। কিছু মিথ্যা অভিযোগ সাময়িকভাবে বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে, তবে তা একজন শিল্পীর সারাজীবনের সৃষ্টিকে কলঙ্কিত করতে পারে না। শিল্পীর মর্যাদা, উত্তরাধিকার ও পরিবারের সম্মান রক্ষায় আইনের সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শানুর প্রাক্তন স্ত্রী রীতা জানান, যখন তৃতীয় বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর চরম দুর্ব্যবহারের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। ‘আশিকি’র আকাশছোঁয়া সাফল্যের পর প্রতিপত্তি বাড়তেই নাকি হঠাৎ আচরণ বদলে যায় কুমার শানুর। তাঁকে প্রায় একঘরে করে দেয় শানু ও তাঁর বোন। ছেলে মেয়ে স্বামী নিয়ে শানুর বাড়িতে চলে আসে তাঁর বোন। সেখানেই রীতার উপর অত্যাচার চালাত সে। শানু নাকি তাঁর বোনের সঙ্গে একটি ঘরে থাকতেন ও রীতা তাঁর সন্তানদের নিয়ে থাকতেন অন্য একটি ঘরে।
রীতা অভিযোগ করেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না তাঁর। তিনি বলেন, তাঁর অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন একটি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল কুমার শানুর, তা এতদিনে প্রকাশ্যে এসেছে। অথচ সে সময়ে রীতাকে আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই অল্প বয়সে নানা বিপর্যয়ের মুখে পড়েন তিনি। এমনকী রীতার পরিবারকেও অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে।
রীতার দাবি, ‘তিনি হঠাৎ পালিয়ে যান। এমনকি মাইক্রোওয়েভ ও ফ্যানও নিয়ে যান। এরপর দুধ ও ওষুধ সরবরাহ বন্ধ করে দেন। ভাগ্যক্রমে দুধওয়ালা ও ডাক্তার আসতেন। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, এই মানুষটি আমাকে আর আমার তিন সন্তানকে কতটা কষ্ট দিয়েছেন।' কুমার শানুর আইনি টিম বলছে, রীতার এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন ও মানহানিকর। তাই নোটিশের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে, যাতে মিথ্যা প্রচার বন্ধ হয় এবং তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ন থাকে।
প্রসঙ্গত, ১৯৮৪ সালে বিয়ে হয় কুমার শানু ও রীতার। ১০ বছর পর ১৯৯৪ তে আলাদা হয়ে যান দুজনে। কুমার শানু, জান কুমার শানুও সংগীত দুনিয়ার সঙ্গেই যুক্ত। বিগ বসে এসে তিনিও তাঁর বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। সম্প্রতি বিগ বসে কুণিকা সদানন্দ কুমার শানুর সঙ্গে তাঁর লিভইন সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেন। এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন কুমা শানুর প্রাক্তন স্ত্রী। শানু বিরুদ্ধে অত্যাচারের ভয়ানক অভিযোগ করেন রীতা ভট্টাচার্য।
