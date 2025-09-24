English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kumar Sanu: 'জান তখন পেটে, খেতে দিত না শানু! অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায়', বিস্ফোরক প্রাক্তন স্ত্রী...

Kumar Sanu's wife: সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শানুর প্রাক্তন স্ত্রী রীতা জানান, যখন তৃতীয় বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর চরম দুর্ব্যবহারের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শানুর প্রাক্তন স্ত্রী রীতা জানান, যখন তৃতীয় বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর চরম দুর্ব্যবহারের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 24, 2025, 05:25 PM IST
Kumar Sanu: 'জান তখন পেটে, খেতে দিত না শানু! অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায়', বিস্ফোরক প্রাক্তন স্ত্রী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রেম বিয়ে সম্পর্ক নিয়ে একের পর এক বিতর্কের সঙ্গে নাম জড়াচ্ছে কুমার শানুর (Kumar Sanu)। সম্প্রতি বিগ বসে কুণিকা সদানন্দ (Kunickaa Sadanand) কুমার শানুর সঙ্গে তাঁর লিভইন সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেন। এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন কুমা শানুর প্রাক্তন স্ত্রী। শানু বিরুদ্ধে অত্যাচারের ভয়ানক অভিযোগ করেন রীতা ভট্টাচার্য। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Zubeen Garg's Funeral: জনসমুদ্রে বিদায় জ়ুবিন! শেষকৃত্যেও লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে উজ্জ্বল তারাই রয়ে গেলেন অসমের হার্টথ্রব...

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শানুর প্রাক্তন স্ত্রী রীতা জানান, যখন তৃতীয় বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর চরম দুর্ব্যবহারের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। ‘আশিকি’র আকাশছোঁয়া সাফল্যের পর প্রতিপত্তি বাড়তেই নাকি হঠাৎ আচরণ বদলে যায় কুমার শানুর। তাঁকে প্রায় একঘরে করে দেয় শানু ও তাঁর বোন। ছেলে মেয়ে স্বামী নিয়ে শানুর বাড়িতে চলে আসে তাঁর বোন। সেখানেই রীতার উপর অত্যাচার চালাত সে। শানু নাকি তাঁর বোনের সঙ্গে একটি ঘরে থাকতেন ও রীতা তাঁর সন্তানদের নিয়ে থাকতেন অন্য একটি ঘরে। 

রীতা অভিযোগ করেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না তাঁর। তিনি বলেন, তাঁর অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন একটি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল কুমার শানুর, তা এতদিনে প্রকাশ্যে এসেছে। অথচ সে সময়ে রীতাকে আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই অল্প বয়সে নানা বিপর্যয়ের মুখে পড়েন তিনি। এমনকী রীতার পরিবারকেও অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে। 

আরও পড়ুন- Priya Sachdev First Husband: ৩০০০০ কোটি নিয়ে করিশ্মার সঙ্গে বিবাদ! ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা প্রিয়াকে ডিভোর্স দেন প্রথম স্বামী, কেন ভেঙেছিল সেই বিয়ে?

এমনকী তাঁকে ঠিকমতো খেতেও নাকি দিতেন না শানু। কুমার শানুর প্রাক্তন স্ত্রী বলেন, ‘ওরা যখন বাইরে বেরোত তখন রান্নাঘরে তালা দিয়ে যেত’। নিজে একটু চাল কিনে রেখেছিলেন তিনি। তা নিয়ে জা এর ঘরে গিয়ে তা দিয়ে ভাত বানিয়ে খেতেন তিনি। খাবার অর্ডার দিলেও তা আসত না কারণ শানু বারণ করে দিয়েছিল। কুমার শানু এবং রীতার তৃতীয় সন্তান জান কুমার শানু। সন্তানের জন্য খাবার কেনার ক্ষেত্রেও নাকি নিষেধাজ্ঞা ছিল তাঁর উপরে। 

প্রসঙ্গত, ১৯৮৪ সালে বিয়ে হয় কুমার শানু ও রীতার। ১০ বছর পর ১৯৯৪ তে আলাদা হয়ে যান দুজনে। কুমার শানু, জান কুমার শানুও সংগীত দুনিয়ার সঙ্গেই যুক্ত। বিগ বসে এসে তিনিও তাঁর বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। এবার মুখ খুললেন সংগীতশিল্পীর প্রাক্তন স্ত্রী। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
kumar sanuKumar Sanu Ex WifeJaan Kumar SanuKunicka Sadanand
পরবর্তী
খবর

Tollywood Bengali Actress Rayati Bhattacharya: 'খোলামেলা ড্রেসে সেক্সি পোজে প্রডিউসারকে ভিডিয়ো কলে শরীর দেখান! তাহলেই হাতে গরম পঞ্চাশ লাখ পাবেন...' বিস্ফোরক মেসেজ টালিগঞ্জের অভিনেত্রীকে...
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather: দুর্যোগের জের, আজ থেকেই কলকাতার স্কুলগুলিতে পুজোর ছুটি ঘোষণা