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Kumkum Bhagya Actor Sanchita Ugale: ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সঞ্চিতার আত্মহত্যা: গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের আড়ালে কোন যন্ত্রণা? প্রেম না কেরিয়ার? তোলপাড়

TV actress Sanchita Ugale death news: সঞ্চিতার কেরিয়ার যখন ধীরে ধীরে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই এই অকাল ও আকস্মিক মৃত্যু সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 15, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:53 PM IST
Kumkum Bhagya Actor Sanchita Ugale: ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সঞ্চিতার আত্মহত্যা: গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের আড়ালে কোন যন্ত্রণা? প্রেম না কেরিয়ার? তোলপাড়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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