/Kumkum Bhagya Actor Sanchita Ugale: ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সঞ্চিতার আত্মহত্যা: গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের আড়ালে কোন যন্ত্রণা? প্রেম না কেরিয়ার? তোলপাড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেলিভিশন ও বিনোদন জগতে বিরাট শোকের খবর। স্তম্ভিত ফ্ল্যাশলাইট ক্যামেরা আর অভিনয়ের সব কুশলীরা। জনপ্রিয় হিন্দি ধারাবাহিক ‘কুমকুম ভাগ্য’ খ্যাত তরুণী অভিনেত্রী সঞ্চিতা উগালে (Sanchita Ugale) আর নেই। মুম্বইয়ের নালাসোপারায় নিজের বাড়িতেই মাত্র ২২ বছর বয়সে আত্মহত্যা জনপ্রিয় অভিনেত্রীর। রবিবার (১৪ জুন) সন্ধ্যায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। প্রতিভাবান অভিনেত্রীর অকাল প্রয়াণে টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি এবং তাঁর ফ্যানেদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া।
ঘটনার বিবরণ
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি মুম্বইয়ের পার্শ্ববর্তী পালঘর জেলার নালাসোপারা ইস্টের (Nalasopara East) অচোলে গ্রামের 'সাই সন্তোষী' বিল্ডিংয়ে। সেখানেই সঞ্চিতা তাঁর পরিবারের সঙ্গেই থাকতেন। অচোলে থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিস ইনস্পেক্টর (API) বিনোদ বাঘ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধে ৭টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে সঞ্চিতা নিজের শোওয়ার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেন। এরপর ঘরের সিলিং ফ্যান থেকে শাড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তিনি আত্মঘাতী হন।
বেশ কিছুক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। তাঁরা অনেক ডাকাডাকি করলেও ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ মেলেনি। এরপর দরজা ভেঙে সঞ্চিতাকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্য়ে পরিবারের লোকেরা তাঁকে তড়িঘড়ি 'বসই-ভিরার মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে' (Vasai-Virar Municipal Hospital) নিয়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, হাসপাতালে পৌঁছনোর পর চিকিৎসকেরা 'মৃত' বলে ঘোষণা করেন।
পুলিসের তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া
হাসপাতাল থেকে খবর পেয়ে অচোলে থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। পুলি মৃতদেহের সুরতহাল (Inquest Report) সম্পন্ন করে ময়নাতদন্তের (Post-Mortem) জন্য পাঠিয়েছে। সঞ্চিতার বাবা মাছিন্দ্র উগালে (Machhindra Ugale)-র দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সোমবার (১৫ জুন) একটি অপমৃত্যুর মামলা (Accidental Death Report বা ADR) নথিভুক্ত করেছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS)-এর ১৯৪ ধারা অনুযায়ী এই মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।
অচোলে থানার পুলিস আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, ঘটনাস্থল বা সঞ্চিতার ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাই সঞ্চিতা কেন এত বড় এবং চরম পদক্ষেপ নিলেন, তার আসল কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশ এই ঘটনার পিছনে কোনও মানসিক অবসাদ, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা কিংবা পেশাগত কোনও চাপ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে। সব দিক বিবেচনা করেই গভীর তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।
সঞ্চিতার কেরিয়ার
মাত্র ২২ বছর বয়সেই সঞ্চিতা উগালে বিনোদন জগতে নিজের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করতে শুরু করেছিলেন। টেলিভিশন, ওটিটি (OTT) এবং বড় পর্দাতেও তিনি নিয়মিত কাজ করছিলেন। জি টিভির (Zee TV) দীর্ঘকাল ধরে চলা অত্যন্ত জনপ্রিয় মেগা ধারাবাহিক ‘কুমকুম ভাগ্য’ (Kumkum Bhagya)-তে ‘দিয়া ট্যান্ডন’ চরিত্রে অভিনয় করে তিনি দর্শকদের ব্যাপক প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন।
‘কুমকুম ভাগ্য’ ছাড়াও তিনি আরও বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ধারাবাহিকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এর মধ্যে ‘ওয়াগলে কি দুনিয়া’ (Wagle Ki Duniya)-তে ‘রুচিতা জেইটলি’র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। এছাড়া দঙ্গল টিভির (Dangal TV) ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে’ (Dilwali Dulha Le Jayegi) ধারাবাহিকে অভিনেতা সোরাভ বেদির বিপরীতে ‘সুকুন’ চরিত্রে অভিনয় করে তিনি লাইমলাইটে আসেন।
ছোট পর্দার পাশাপাশি বড় পর্দাতেও পা রেখেছিলেন এই প্রতিভাবান অভিনেতা। অভিনেতা ভিকি কৌশল অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক ছবি ‘ছাভা’ (Chhaava)-তে তারারানীর (Tara Rani) ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলেন সঞ্চিতা। এছাড়াও মনোজ বাজপেয়ী অভিনীত জনপ্রিয় থ্রিলার সিনেমা ‘সাইলেন্স ২: দ্য নাইট আউল বার শুটআউট’ (Silence 2: The Night Owl Bar Shootout)-এও একটি চরিত্রে দেখা গিয়েছিল তাঁকে।
স্তব্ধ সহ-অভিনেতা ও ফ্যানেরা
সঞ্চিতার কেরিয়ার যখন ধীরে ধীরে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই এই অকাল ও আকস্মিক মৃত্যু সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। তাঁর সহ-অভিনেতা এবং ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুরা বিশ্বাসই করতে পারছেন না সঞ্চিতা আর নেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই তাঁর ছবি শেয়ার করে শোক প্রকাশ করছেন এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছেন।
মাত্র ২২ বছর বয়সে জীবনের এই ট্রাজিক অবসান আবারও গ্ল্যামার দুনিয়ার ভেতরের মানসিক চাপ এবং একাকীত্বের বিষয়টিকে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। আপাতত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং পুলিসের পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের পরই এই মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
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