English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  Rahul Arunoday Banerjee Death: রাহুলের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতির নোংরামি: সোশ্যাল মিডিয়ার কীটদের জুতিয়ে সিধে করার নিদান কুণাল ঘোষের

Rahul Arunoday Banerjee Death: রাহুলের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতির নোংরামি: সোশ্যাল মিডিয়ার 'কীট'দের 'জুতিয়ে সিধে' করার নিদান কুণাল ঘোষের

Rahul Arunoday Banerjee Death: অভিনেতা রাহুলের মৃত্যুতে সরব কুণাল ঘোষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, 'একটা ছেলে এভাবে দুর্ঘটনায় মারা গেল, তাকে নিয়ে যারা অসভ্যতা করছে, তাদের জুতিয়ে সিধে করা উচিত। '

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 30, 2026, 10:59 AM IST
রাহুলের মৃত্যুতে বিস্ফোরক কুণাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীঘায় শুটিংয়ে গিয়ে সমুদ্র তলিয়ে গেলেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। শোকস্তব্ধ গোটা টলিউড। কেউ যেন মেনে নিতে পারছে না যে, রাহুলদা আর নেই। একজন দক্ষ অভিনেতা, সুসাহিত্যিক, লেখক- বহুমুখী প্রতিভাবান রাহুলের অকালমৃত্যুতে হতচকিত গোটা বাংলা। কীভাবে মৃত্যু হল অভিনেতার? উঠছে একাধিক চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন। নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সোচ্চার একাধিক।

Add Zee News as a Preferred Source

অভিনেতার আকস্মিক মৃত্যুর খবরে মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় ভরে গিয়েছে নেটপাড়া। টলিউডের পাশাপাশি বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও রাহুলের মৃত্যুতে শোকবার্তা জানিয়েছেন। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ অভিনেতার মৃত্যুতে সরব হয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'রাহুলের অকালমৃত্যুর পর যারা ওঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসকে জড়িয়ে তাকে আক্রমণ করে ফেস বুকে পোস্ট বা কমেন্ট করছে, সেগুলো জানোয়ারের অধম। রাহুল বামপন্থী হতেই পারে। ও কারুর পাকা ধানে মই দিতে যায়নি। ছেলেটি ভালো অভিনেতা, শক্তিশালী লেখক।'

তিনি আরও লেখেন, 'কিছু কৃমি, কীটের জন্য সোশ্যাল মিডিয়াটা নোংরা হয়ে যাচ্ছে। একটা ছেলে এভাবে দুর্ঘটনায় মারা গেল, তাকে নিয়ে যারা অসভ্যতা করছে, তাদের জুতিয়ে সিধে করা উচিত। এর থেকে নরম কিছু লেখা গেল না।'

রাহুলের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্য়ান্ডেল পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'কী করে যে কী হয়ে গেল, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সে আমার খুব পছন্দের অভিনেতা ও মানুষ ছিল'।

অন্যদিকে, সিরিয়ালের প্রযোজক লীনা গঙ্গোপাধ্যায় জানান যে চিত্রনাট্যে নাকি সমুদ্রের জলের কোনো দৃশ্যই ছিল না। লীনার বয়ান অনুযায়ী, ‘এমন পরিস্থিতিতে কেউ ভালো থাকে কীভাবে? স্ক্রিপ্টে গভীর জলের কোনও সিন ছিল না। আমি শুনেছি অনেকেই ওকে জলে নামতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু ও কারও কথা শোনেনি। অনেকেই তখন গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না, এই মুহূর্তে আর কিছু বলার মতো অবস্থায় নেই।’ 

পরিচালক শুভাশিস মণ্ডল জানান, ড্রোন ক্যামেরায় হিরো-হিরোইনের জলকেলির দৃশ্য চলছিল। হাঁটু জলে চলছিল শ্যুটিং। হঠাৎ করেই নাকি শ্বেতার হাত রাহুল সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সেখানে নাকি ইউনিটের ৩০-৪০ জন ছিল। ওরা এগোলে ইউনিট মেম্বারের অনেকেই এগিয়ে যায়। সমুদ্রে এগিয়ে গেলে রাহুল-শ্বেতা নাকি জলে ভারসাম্য হারায়। সঙ্গে সঙ্গেই নাকি দুজনকে উদ্ধার করা হয়, দাবি পরিচালকের। পরিচালকের কথায়, বোটে নয়, সৈকতের কাছেই শ্যুটিং চলছিল। তিনি বলেন, সমুদ্রের জল খেয়ে ফেলেছিলেন রাহুল। পারে ফেরার পরও নাকি জ্ঞান ছিল রাহুলের। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Kunal ghoshRahul Arunoday Banerjee DeathBengali Actor DeathSocial media trollingPolitical beliefsDigha shooting accident
