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'EMI-এর স্ট্রেস ছেড়ে গ্রিসে শ্যাম্পেন!', কণিকা কাপুরের সঙ্গে ললিত মোদীর পার্টি ভিডিয়ো ভাইরাল

Lalit Modi’s Party Video: গ্রিসে গায়িকা কণিকা কাপুরের সঙ্গে ললিত মোদীর উদ্দাম পার্টির ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই সামাজিক মাধ্যমে চর্চা শুরু হয়েছে। ২০০৯ সালের আইপিএল সংক্রান্ত মামলায় ইডি-র জরিমানা বাতিল হওয়ায় বড় আইনি জয় পেয়েছেন প্রাক্তন আইপিএল প্রধান। ১৬ বছরের আইনি লড়াই শেষে চলতি বছরের শেষেই ভারতে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 01, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:51 PM IST
'EMI-এর স্ট্রেস ছেড়ে গ্রিসে শ্যাম্পেন!', কণিকা কাপুরের সঙ্গে ললিত মোদীর পার্টি ভিডিয়ো ভাইরাল
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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