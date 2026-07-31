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'ত্রেতা যুগ নাকি ২০২৬!', 'রামায়ণ'-এর কৈকেয়ী লুকে কেন ট্রোল লারা?

Lara Dutta's Ramayana look: পরিচালক নীতিশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’ ট্রেলারে লারা দত্তের 'রানি কৈকেয়ী' অবতার নিয়ে ট্রোলের বন্যা বয়ে চলেছে। আধুনিক ডিজাইনার ব্লাউজ, স্ট্রেট করা চুল ও কেতাদুরস্ত সাজগোজ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দর্শকরা। ত্রেতা যুগের পৌরাণিক চরিত্রের এই 'আধুনিক' রূপকে অনেকে একতা কাপুরের মেগা সিরিয়ালের সঙ্গে তুলনা করে কটাক্ষ করেছেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 31, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:54 PM IST
'ত্রেতা যুগ নাকি ২০২৬!', 'রামায়ণ'-এর কৈকেয়ী লুকে কেন ট্রোল লারা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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