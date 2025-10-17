English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kap's Cafe attacked thrice in 4months: কানাডার সারে শহরে কপিল শর্মার রেস্তোরাঁ ক্যাপ’স ক্যাফে-তে ফের গুলি চালানো হল, গত চার মাসে এটি তৃতীয় হামলা। সৌভাগ্যবশত কেউ আহত হননি। ঘটনাটির দায় স্বীকার করেছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য গোল্ডি ধিলোঁ ও কুলবির সিধু, যারা কপিলকে মুম্বইতেও হামলার হুমকি দিয়েছে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 17, 2025, 05:32 PM IST
Kap's Cafe attack: কানাডার ক্যাফেতে ফের গুলি! কপিলকে বিষ্ণোইয়ের হুমকি, পরের অ্যাকশন মুম্বইয়ে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কানাডার সারে শহরে অবস্থিত কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মার রেস্তোরাঁ ক্যাপ’স ক্যাফে-তে ফের গুলি চালনোর ঘটনা ঘটেছে। গত সপ্তাহে ক্যাফের বাইরে অন্তত তিনটি গুলি ছোঁড়া হয়, তবে সৌভাগ্যবশত কেউ আহত হননি। পুলিসের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

এটি গত চার মাসে তৃতীয় হামলা। প্রথমবার ১০ জুলাই, উদ্বোধনের কয়েকদিন পরেই নয়টি গুলি চালানো হয়েছিল।  সূত্রে জানা যায়, কপিল শর্মা ক্যাফের উদ্বোধনে বলিউড তারকা সলমন খানকে আমন্ত্রণ জানানোয় লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং ক্ষুব্ধ হয়েছিল। প্রথম হামলার দায় স্বীকার করেছিল লাড্ডি গ্যাং, যা নিষিদ্ধ খালিস্তানি সংগঠন বাবর খালসা ইন্টারন্যাশনালের (BKI) সঙ্গে যুক্ত।

আগস্টের ৮ তারিখে দ্বিতীয়বার আরও তীব্র হামলা হয়, যেখানে প্রায় ২৫ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। এক গ্যাং সদস্য দাবি করে, 'প্রথম ও দ্বিতীয় হামলা দুটোই হয়েছে কারণ কপিল শর্মা তাঁর রেস্তোরাঁ উদ্বোধনে সলমন খানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।' উল্লেখ্য, সলমন খান দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-এর তৃতীয় সিজনের প্রথম পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যা ২১ জুন নেটফ্লিক্সে মুক্তি পায়। জুলাইয়ের প্রথম গুলিচালনার পর হরজিত সিং লাড্ডি নামে এক পলাতক সন্ত্রাসী হামলার দায় স্বীকার করেছিল। সে দাবি করে, কপিলের শোতে নিহাং শিখদের পোশাক ও আচরণ নিয়ে করা একটি মন্তব্য তার কাছে 'অপমানজনক' লেগেছিল।

তৃতীয় হামলার পর লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের দুই সদস্য, গোল্ডি ধিলোঁ ও কুলবির সিধু সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দায় স্বীকার করেছে বলে অভিযোগ। কুলবির লেখে, 'ক্যাপ’স ক্যাফেতে হওয়া তিনটি গুলিচালনার দায় আমাদের। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই।' তবে সতর্কবার্তা দিয়ে যোগ করে,'যাদের সঙ্গে বিরোধ আছে, তারা দূরে থাকুক। ধর্মের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, তারাও সাবধান থাকুক। গুলি যেকোনো দিক থেকে আসতে পারে।' পুলিস এখনও এই পোস্টের সত্যতা যাচাই করছে।

অভিযোগ, ধিলোঁ সোশ্যাল মিডিয়ায় কপিল শর্মাকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু 'রিং ধরেননি', তাই গুলি চালানো হয়। পোস্টে আরও হুমকি দেওয়া হয়েছে, 'এবার না শুনলে পরের অ্যাকশন মুম্বইতে হবে।'

এই ঘটনার পর কপিল শর্মার মুম্বইয়ের বাড়ির নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। যদিও কপিল এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে কোনও প্রকাশ্য বিবৃতি দেননি।

