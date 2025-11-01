Dharmendra Hospitalised: আচমকা শ্বাসকষ্ট! হাসপাতালে ভর্তি ধর্মেন্দ্র...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dharmendra Health Update: প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করার খবর পেয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে তাঁর ভক্তদের মধ্যে। যদিও চিন্তার কিছুই নেই বলে জানা গেছে অভিনেতার এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের থেকে। তবে ধর্মেন্দ্র কী পারবেন সুস্থ ভাবে তাঁর ৯০- তম জন্মদিন পরিবারের সাথে কাটাতে?   

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 1, 2025, 01:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে শুক্রবার রাতে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের (Breach Candy Hospital) ICU তে ভর্তি করা হয়ে আচমকা শ্বাসকষ্টের কারণে। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে। তবে অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সূত্রে  জানা গেছে, চিন্তার কিছুই নেই। নিয়মিত কিছু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

তিনি আরও জানান, 'হ্যাঁ, ধর্মেন্দ্র বর্তমানে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে রয়েছেন, কিন্তু একেবারেই চিন্তার কোনও কারণ নেই। তিনি নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। কাউকে তাঁকে সেখানে দেখতে পাওয়ায় গুজব ছড়িয়েছে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।'

অভিনেতার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আরও জানান, ধর্মেন্দ্র নিজেই হাসপাতালে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে সমস্ত পরীক্ষাগুলি একসঙ্গে সম্পন্ন করা যায়। 'ধর্মেন্দ্রজির কয়েকটি নিয়মিত পরীক্ষা আছে, যেগুলি শেষ হতে দু’-তিন দিন সময় লাগে। বয়সের কারণে প্রতিদিন যাতায়াত ক্লান্তিকর হতে পারে, তাই তিনি নিজেই হাসপাতালে থেকে সমস্ত টেস্ট একসঙ্গে করিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,' জানান তিনি।

সূত্রের খবর, অভিনেতার দুই ছেলে সানি দেওল ও ববি দেওল বর্তমানে নিজ নিজ ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাবার স্বাস্থ্যের উপর নিয়মিত নজর রাখছেন এবং পরীক্ষার আপডেট নিচ্ছেন।

এর আগেও চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ধর্মেন্দ্রর চোখে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন (eye graft) সার্জারি হয়েছিল। সেই সময় হাসপাতাল থেকে ব্যান্ডেজ বাঁধা চোখে বেরিয়ে আসার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। উদ্বিগ্ন পাপারাজ্জিদের উদ্দেশে অভিনেতা বলেছিলেন, 'আমি একদম শক্ত আছি। এখনও ধর্মেন্দ্রতে অনেক জোর আছে, এখনও জান আছে। আমার চোখের অপারেশন হয়েছে, কিন্তু আমি একদম ভালো আছি।'

সবশেষে তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি বলেন - লাভ ইউ, মাই অডিয়েন্স অ্যান্ড মাই ফ্যানস (love you, my audience and my fans)।

ধর্মেন্দ্র, যিনি অভিনেত্রী ও রাজনীতিক হেমা মালিনীর স্বামী, এই ডিসেম্বর মাসে ৯০ বছরে পা দেবেন। তাঁকে বড়পর্দায় শেষবারের মতন দেখা গিয়েছিল ‘তেরি বাতোঁ মে আইসা উলঝা জিয়া’ (২০২৪) ছবিতে শাহিদ কাপুর ও কৃতি শ্যাননের সঙ্গে। তাঁকে আবার দেখা যাবে পরিচালক শ্রীরাম রাঘবনের ছবি ‘ইক্কিস’-এ, যেখানে অভিনয় করছেন অমিতাভ বচ্চনের নাতি আগস্ত্যা নন্দা। ছবিটি মুক্তি পাবে ডিসেম্বরে।

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Dharmendrahealth newsSunny Deolbobby deolIkkisBreach Candy HospitalMumbaiBollywood
