Sam Rivers Death: মাত্র ৪৮-এই থামল জীবন! প্রয়াত জনপ্রিয় ব্যান্ডের বেস গিটারিস্ট...

Sam Rivers Death: মাত্র ৪৮-এই থামল জীবন! প্রয়াত জনপ্রিয় ব্যান্ডের বেস গিটারিস্ট...
Sam Rivers Death: মাত্র ৪৮-এই প্রয়াত জনপ্রিয় ব্যান্ডের বেস গিটারিস্ট স্যাম রিভার্স। শনিবার ব্যান্ডের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে এই দুঃসংবাদ জানানো হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত মার্কিন মেটাল ব্যান্ড লিম্প বিজকিট-এর বেস গিটারিস্ট স্যাম রিভার্স। মাত্র ৪৮ বছর বয়সেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শনিবার ব্যান্ডের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে এই দুঃসংবাদ জানানো হয়।
সেখানে লেখা, 'আজ আমরা আমাদের ভাইকে হারালাম। আমাদের ব্যান্ডমেটকে। আমাদের হার্টবিকে।'
তারা আরও জানায়, 'স্যাম শুধু আমাদের বেস প্লেয়ার ছিলেন না- তিনি ছিলেন একধরনের জাদু। প্রতিটি গানের নিচে তাঁর বাজনা ছিল স্পন্দনের মতো, অস্থিরতার মধ্যে শান্তি, শব্দের মাঝে প্রাণ। আমরা একসঙ্গে প্রথম যেই সুরটা বাজিয়েছিলাম, সেখান থেকেই স্যাম আমাদের জন্য ছায়ার মতো ছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল সহজাত, উপস্থিতি ছিল স্মরণীয়, আর হৃদয় ছিল বিশাল।'
তাদের পোস্টে আরও বলা হয়, 'আমরা একসঙ্গে অনেক স্মৃতি ভাগ করেছি- উন্মাদ মুহূর্ত, শান্ত সময়, সুন্দর সময়। প্রতিটি মুহূর্ত আরও দামী হয়ে উঠেছিল কারণ স্যাম আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ছিলেন একবারই আসা এক অসাধারণ মানুষ। সত্যিকার অর্থেই একজন কিংবদন্তি। তাঁর আত্মা বেঁচে থাকবে প্রতিটি সুরে, প্রতিটি মঞ্চে, প্রতিটি স্মৃতিতে। আমরা তোমাকে ভালোবাসি, স্যাম। তুমি সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকবে। শান্তিতে ঘুমাও, ভাই। তোমার সংগীত কখনও থামবে না।'
স্যাম রিভার্স বেশ কয়েক বছর ধরেই স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে তাঁর লিভারে গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়, যার ফলে ২০১৭ সালে তাঁকে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে হয়। এক সাক্ষাত্কারে তিনি বলেছিলেন, 'অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে আমাকে UCLA হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। ডাক্তার বলেছিলেন, তুমি যদি এখনই না থামো, তাহলে বাঁচবে না। তোমার এখনই নতুন লিভারের দরকার।'
যদিও স্যামের মৃত্যুর কারণ এখনও প্রকাশ করা হয়নি।
