Locket Chatterjee: বিজেপি জয়েন করতেই টলিউডে কোণঠাসা: 'শুটিঙে আলাদা ঘরে বসিয়ে রেখেছিল', টলিপাড়ায় ভয়ংকর অভিজ্ঞতা লকেটের

Locket Chatterjee: রাজনীতি ও টলিউডের একাংশের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন ক্ষোভ উগরে দিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। বিজেপিতে আসার অপরাধে কীভাবে তাঁর ৪-৫টি কাজ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং শুটিং ফ্লোরে ‘একঘরে’ করে রাখা হয়েছিল, টলিউডের বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনলেন তিনি। পাশাপাশি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো মন্তব্য এবং নব্য বিজেপি সমর্থনকারীদের একহাত নিলেন লকেট।
মৌমিতা চক্রবর্তী: টলিউড হোক বা রাজনীতি— তাঁর সফরনামা বরাবরই বর্ণময়। কিন্তু সেই রাজনৈতিক পথ বেছে নেওয়ার কারণে টলিউডে যে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল, এবার সেই প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। একসময় তাঁকে টলিউড থেকে ব্যান করা, ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ কেড়ে নেওয়া থেকে শুরু করে শুটিং ফ্লোরে ‘একঘরে’ করে রাখার মতো মারাত্মক সব অভিযোগ তুললেন তিনি। একই সঙ্গে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো মন্তব্য়ের প্রসঙ্গও তুলে আনেন লকেট। নাম না করে ইন্ডাস্ট্রির একাংশের ভূমিকা নিয়ে নজিরবিহীন তোপ দাগলেন লকেট। অতীতের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, "এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।"
রাজনীতিতে আসার পর থেকে যে ধরনের নোংরামি ও কুৎসিত আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে, তা নিয়ে মুখ খুলেছেন লকেট। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর নাম নিয়ে 'নোংরামির' কোনও সীমা রাখা হয়নি। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পুরনো বিতর্কিত মন্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করে লকেট বলেন,"আমার নাম নিয়ে কম নোংরামি হয়নি। কল্যাণ বাবুরা আমাকে পায়ের নূপুর করে ঘোরানোর কথা বলেছিলেন।"
টলিউডের অন্দরের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে কীভাবে শিল্পীদের হেনস্থা হতে হয়, তার এক চাঞ্চল্যকর খতিয়ান দিয়েছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, যখন তিনি গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তাঁর হাতে চার-পাঁচটি কাজ ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দলবদলের পরেই শাস্তিস্বরূপ তাঁর সেই সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখানেই শেষ নয়, শুটিং ফ্লোরের চরম অপমানের কথা তুলে ধরে লকেট বলেন,"শুটিংয়ে আলাদা ঘরে একঘরে করে বসিয়ে রেখেছিল।"
তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি জানান, সেদিন যাঁরা টলিউডের সেই নির্দিষ্ট মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও একই আচরণ করতেন। কিন্তু সময়ের চাকা ঘুরেছে। লকেটের দাবি, "আজ তারাই আবার ফোন এবং মেসেজ করছেন।" চার তারিখের পর থেকে হঠাৎ বিজেপি যারা তাদের ভূমিকা নিয়েও নিজের বিস্ময় ও ক্ষোভ চেপে রাখেননি লকেট। দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয় রাজনীতি করা এই নেত্রীর কথায়, "আমি যেদিন থেকে রাজনীতিতে এসেছি, সম্পূর্ণ তাতে সময় দিয়েছি।" বর্তমান সময়ে কিছু সুযোগসন্ধানীর আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ। চার তারিখের পর থেকে হঠাৎ বিজেপি যারা তাদের নিশানা করে তিনি বলেন, "আমি ওই চার ঘণ্টার বিজেপিদের কাণ্ড দেখে অবাক।" লকেট চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে ফের উঠে এল টলিউডের ‘দলবাজি’ এবং রাজনীতির অন্দরের সমীকরণ।
