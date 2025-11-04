Madhuri Dixit: তিন ঘণ্টা ওয়েট করিয়ে মঞ্চে এলেন মাধুরী! উত্তাল টরন্টোয় দর্শকদের দাবি, পয়সা ফেরত দাও...

Madhuri Dixit: তিন ঘণ্টা ওয়েট করিয়ে মঞ্চে এলেন মাধুরী! উত্তাল টরন্টোয় দর্শকদের দাবি, পয়সা ফেরত দাও...
Toronto Dil se Madhuri show: বলিউডের চিরকালীন ধক-ধক গার্ল মাধুরী দিক্ষিতের সাম্প্রতিক টরন্টো লাইভ শো ঘিরে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। নভেম্বরের ২ তারিখে টরন্টোর গ্রেট কানাডিয়ান ক্যাসিনো রিসর্ট-এ অনুষ্ঠিত হয় ‘দিল সে.. মাধুরী’ নামের এই অনুষ্ঠান। দর্শকরা অভিযোগ তুলেছেন যে এই অনুষ্ঠানটি ভুয়ো প্রচারের শিকার! আয়োজকরা যেখানে অনুষ্ঠানটিকে 'কনসার্ট' হিসেবে প্রচার করেছিলেন, বাস্তবে তা নাকি পরিণত হয়েছিল এক ঘন্টার টক সেশন-এ। ফলে দর্শকদের মধ্যে তীব্র হতাশা ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।
ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টার দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
একাধিক উপস্থিত দর্শক ক্ষোভে অনুষ্ঠানের মাঝপথেই ছেড়ে বেরিয়ে যান। একজন দর্শক লিখেছেন, 'আমি ১১টা ৫ মিনিটে বেরিয়ে এসেছি, পরদিন কাজ ছিল। টিকিটে ৭টা ৩০ মিনিটে শো শুরু হবে লেখা ছিল। এত দেরি কেন হলো জানি না। এটা দর্শকদের সময়ের প্রতি অসম্মান।'
আরেকজন বলেন, 'জঘন্য শো! একেবারে বিশৃঙ্খল। বিজ্ঞাপনে কোথাও লেখা ছিল না যে এটা শুধু টক - শো হবে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড নাচ, বাকিটা শুধু আড্ডা। আমার রিফান্ড চাই, আমাদের টাকা ফেরত দিন!'
আরেকজন ক্ষুব্ধ মন্তব্য করেছেন, 'মাধুরী এলেন রাত ১০টায়, এক ঘণ্টা ছিলেন। কোনও ক্ষমাপ্রার্থনা নয়, কোনও ব্যাখ্যা নয়। না কোনও নাচ, না কোনও কনসার্ট—শুধু সামান্য কথাবার্তা। এটা ছিল একঘেয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব। সম্পূর্ণ অর্থের অপচয়।'
একজন উপস্থিত ব্যক্তি লিখেছেন, 'পুরো অনুষ্ঠানটাই ছিল বিশৃঙ্খল ও ভুল পথে পরিচালিত। যা প্রচার করা হয়েছিল, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল ছিল না। সংগঠকরা দর্শকদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং রিফান্ড দেওয়া উচিত।'
উল্লেখ্য, এই বছরই অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে কনসার্ট করতে গিয়ে নির্দিষ্ট টাইমের থেকে ৩ ঘণ্টা দেরিতে অনুষ্ঠানে পৌঁছোনোর জন্য বলিউডের গায়িকা নেহা কক্কর-কে ও শ্রোতাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। স্টেজে উঠতেই মানুষের অপমান শুনে চোখের জল ও ফেলতে হয় তাঁকে। অনুরাগীদের সমালোচনার কোপে এবার মাধুরী।
মাধুরীর কিছু অনুরাগীরা সোশ্যাল মিডিয়া তাঁর পক্ষেও কথা বলেছেন। একজন লিখেছেন, 'মাধুরী আগের মতোই সুন্দরভাবে পারফর্ম করেছেন। এটা হয়তো আয়োজকদের ভুল।' অন্য একজন বলেন, 'তিনি কতদিন একই পুরনো গানে নাচবেন? টিভি শো-তেও তো করেন। এই সফরের উদ্দেশ্যই বা কী ছিল?'
উল্লেখ্য, সম্প্রতি মাধুরী অভিনীত 'ভুল ভুলাইয়া ৩' বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করেছে, ৩৮৯.২৮ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে ছবিটি। আগামীতে তিনি দেখা দেবেন নাগেশ কুকুনুর পরিচালিত মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার সিরিজ 'মিসেস দেশপান্ডে' (Mrs. Deshpande) -তে, যেখানে তাঁকে দেখা যাবে এক সিরিয়াল কিলারের ভূমিকায়। এটি একটি রিমেক।
কিন্তু আপাতত, টরন্টোর ‘দিল সে.. মাধুরী’ শো ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ঝড় উঠেছে, তা সহজে থামার নয়।
