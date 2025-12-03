English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Madhuri Dixit: IIT বম্বের মঞ্চে চরম হেনস্থার শিকার মাধুরী, ধকধক গার্লকে ছোড়া হয় জুতোও!

Madhuri Dixit: কিছুদিন আগেই একটি অনুষ্ঠানে দেরি করে যাওয়ায় মাধুরীর উপর খেপে ছিল দর্শক। এবার এক সাক্ষাত্‍কারে মঞ্চে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন অভিনেত্রী। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 3, 2025, 02:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনয় দক্ষতার পাশাপাশি অসাধারণ নাচের জন্যও সুপরিচিত বলিউডের আশি-নব্বই দশকের অন্য়তম জনপ্রিয় অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। ছোটবেলা থেকেই ক্লাসিক্যাল ভারতীয় নৃত্যশৈলী কত্থকের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই তারকা সম্প্রতি তাঁর জীবনের এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন এক সাক্ষাত্‍কারে। 

আরও পড়ুন- Dharmendra-Hema Malini: কয়েক মিনিটের দূরত্বে থাকলেও ধর্মেন্দ্রের বাড়িতে ঢোকা বারণ ছিল হেমার! স্মরণসভাতেও পাননি আমন্ত্রণ...

নিজের আসন্ন ওয়েব সিরিজ 'মিসেস দেশপাণ্ডে'-এর প্রচারে এসে মাধুরী দীক্ষিত জানান যে, কীভাবে আইআইটি বম্বের মঞ্চে কত্থক পরিবেশন করতে গিয়ে তাঁকে দর্শকদের চরম খারাপ আচরণের শিকার হতে হয়েছিল। মাধুরী দীক্ষিত বলেন যে, তিনি মাত্র তিন বছর বয়স থেকে কত্থক প্রশিক্ষণ শুরু করেন এবং বহু বছর ধরে অসংখ্য পারফরম্যান্স করেছেন। তেমনই একবার তিনি তাঁর বোনের সঙ্গে আইআইটি বম্বের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক উৎসব 'মুড ইন্ডিগো'-তে কত্থক পরিবেশন করতে যান। সেখানেই তাঁদের জুতো ছোড়ে দর্শক। এই ঘটনাটি যখন ঘটে, তখন অভিনেত্রীর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর।

তিনি জানান যে, সেই জায়গাটি ক্লাসিক্যাল নাচের জন্য উপযুক্ত ছিল না। তিনি বলেন, "শো শুরু হওয়ার প্রায় ১৫ মিনিট পর থেকেই ওরা খারাপ মন্তব্য করছিল এবং জিনিসপত্র, যেমন ছোট ছোট রকেট আমাদের দিকে ছুঁড়ে মারছিল, নানা ধরনের জিনিসের সঙ্গে জুতোও উড়ে আসে। আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার বোন বলল, না, আমাদের স্থির থাকতে হবে এবং তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে। আর আমরা পারফর্ম করলাম।"

আরও পড়ুন- Karisma Kapoor: ১৯০০ কোটি তো ছাড়! ১ টাকাও পায়নি করিশ্মার ছেলে-মেয়ে, ৬০০০ কোটি লুকিয়ে বিদেশে পাচার করেছে প্রিয়া? আদালতে বিস্ফোরক সঞ্জয়ের মা...

মাধুরী বলেন যে, তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের অসাধারণ পরিবেশনার মাধ্যমে ছাত্রদের মন জয় করে নিতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, "এরপর পুরো হল ভর্তি মানুষ মুগ্ধ হয়ে দেখছিল কী ঘটছে... আমার বয়স তখন ১০ বা ১২ হবে। আমি খুব ছোট ছিলাম..."। মাধুরী জানান, এই ধরনের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁরা দেড় ঘণ্টা ধরে পারফর্ম করেন। মাধুরীর দুই বোন—রূপা ও ভারতী। তবে তিনি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেননি যে, তাঁর সঙ্গে কে পারফর্ম করছিলেন। 

