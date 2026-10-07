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রাম-সীতার সঙ্গে দুর্গার নানা রূপ, মহালয়ায় দেবীর নানা রূপের মহাগাথা ‘অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী’

Durga Puja 2026: রামায়ণের কাহিনির সঙ্গে দেবী দুর্গার নানা রূপের গল্প, দেবীর পাঁচ রূপ, রামায়ণের কাহিনি, মহিষাসুরবধ। অঙ্কিতা মল্লিক থেকে রুবেল, শ্বেতা-ঈশা—মহালয়ার বিশেষ অনুষ্ঠানে তারকাদের মেলা। মহালয়ায় আর কী থাকছে? 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 07, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 11:04 AM IST
রাম-সীতার সঙ্গে দুর্গার নানা রূপ, মহালয়ায় দেবীর নানা রূপের মহাগাথা ‘অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী’
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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রাম-সীতার সঙ্গে দুর্গার নানা রূপ, মহালয়ায় দেবীর নানা রূপের মহাগাথা ‘অশুভনাশিনী ত্রিন
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