/রাম-সীতার সঙ্গে দুর্গার নানা রূপ, মহালয়ায় দেবীর নানা রূপের মহাগাথা ‘অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহালয়া মানেই বাঙালির কাছে দেবীপক্ষের সূচনা। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে মহিষাসুরমর্দিনীর স্তোত্র, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে পুজোর আবহ। সেই আবেগ ও আধ্যাত্মিকতাকে আরও এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিতে এবার বিশেষ মহালয়া অনুষ্ঠান নিয়ে হাজির জি বাংলা। চ্যানেলের এবারের বিশেষ নিবেদন ‘অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী’। পুরাণের পরিচিত গল্পকে নতুন আঙ্গিকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরবে এই বিশেষ অনুষ্ঠান। রামায়ণের কাহিনির সঙ্গে মিশে যাবে দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপের উপাখ্যান। যুগে যুগে ধর্ম ও সত্যের রক্ষায় কীভাবে আদ্যাশক্তি নানা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই কাহিনিই উঠে আসবে এই মহালয়ার অনুষ্ঠানে।
রামায়ণের সঙ্গে দেবীর নানা রূপের মেলবন্ধন
‘অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী’-র গল্পের অন্যতম বিশেষত্ব হল রামায়ণের সঙ্গে দেবীর বিভিন্ন রূপের কাহিনির সংযোগ। অনুষ্ঠানে উঠে আসবে কার্তিকেয়ের জননী স্কন্দমাতা, বিন্ধ্যবাসিনী, মহালক্ষ্মী, শিবদূতি এবং ভদ্রকালীর মতো দেবীর বিভিন্ন রূপ। এই সব কাহিনির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে নারীশক্তির বহুমাত্রিক প্রকাশ। কখনও তিনি স্নেহময়ী মা, কখনও অসুরনাশিনী, আবার কখনও ধর্ম ও ন্যায়ের রক্ষাকর্ত্রী। একই আদ্যাশক্তি কীভাবে সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন, সেই ভাবনাকেই কেন্দ্র করে এগোবে অনুষ্ঠান।
রামচন্দ্রের ‘অকাল বোধন’ থাকবে গল্পের কেন্দ্রে
অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব রামের অকাল বোধন। লঙ্কা অভিযানের আগে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন রামচন্দ্র—পুরাণে বর্ণিত সেই ঘটনাই বাঙালির শারদীয়া দুর্গাপুজোর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সেই অকাল বোধনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে কেন্দ্র করে এগোবে ‘অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী’-র কাহিনি। রাম, সীতা, মহাদেব এবং দেবীর বিভিন্ন রূপের গল্প পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করবে এক বৃহৎ পৌরাণিক আখ্যান। শেষপর্বে সমস্ত দেবীশক্তির সম্মিলিত রূপ হিসেবে আবির্ভূত হবেন মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা। তাঁর হাতেই হবে অশুভ শক্তির বিনাশ। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে সেই চিরন্তন সত্য—ধর্ম ও ন্যায়ের পথে শক্তি সর্বদাই সত্যের পক্ষেই থাকে।
কারা অভিনয় করছেন?
এই বিশেষ অনুষ্ঠানে দেবী দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দেখা যাবে অঙ্কিতা মল্লিককে। মহাদেবের চরিত্রে থাকছেন রুবেল দাস। রাম ও সীতার ভূমিকায় অভিনয় করবেন অভিষেক বসু এবং ঈশা সাহা। এছাড়াও দেবীর বিভিন্ন রূপে থাকছেন একঝাঁক জনপ্রিয় অভিনেত্রী। পার্বতীর চরিত্রে শ্বেতা ভট্টাচার্য, স্কন্দমাতার ভূমিকায় পল্লবী শর্মা, মহালক্ষ্মী হিসেবে তানিক্ষা তিওয়ারি, বিন্ধ্যবাসিনী রূপে ইশানি চট্টোপাধ্যায়, শিবদূতির চরিত্রে দেবাদৃতা বসু এবং ভদ্রকালীর ভূমিকায় দেখা যাবে আরাত্রিকা মাইতিকে। অন্যদিকে অশুভ শক্তির প্রতীক মহিষাসুরের ভূমিকায় রয়েছেন নিজেল।
পৌরাণিক কাহিনি, জমকালো আয়োজন
শুধু পুরাণের গল্প নয়, চোখধাঁধানো সেট, পোশাক, ভিজ্যুয়াল এবং তারকা অভিনেতাদের অভিনয়ের মাধ্যমে মহালয়ার আবহ তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে। দেবীর বিভিন্ন রূপের সঙ্গে রামায়ণের কাহিনিকে এক সুতোয় বেঁধে তৈরি করা হয়েছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান। দেবী দুর্গার শক্তি, রামের ভক্তি, ধর্মের জয় এবং অশুভের বিনাশ—সব মিলিয়ে ‘অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী’ হতে চলেছে ভক্তি, পৌরাণিক কাহিনি এবং বিনোদনের এক মেলবন্ধন।
কবে ও কোথায় দেখা যাবে?
দেবীপক্ষের আবহে এই বিশেষ অনুষ্ঠান দেখতে দর্শকদের অপেক্ষা করতে হবে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। ১০ অক্টোবর ২০২৬, ভোর ৫টায় জি বাংলা-য় সম্প্রচারিত হবে ‘অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী’। মহালয়ার ভোরে দেবীর নানা রূপের সঙ্গে রামায়ণের মহাকাব্যিক কাহিনির এই নতুন উপস্থাপনা বাঙালি দর্শকের কাছে কতটা সাড়া ফেলে, এখন সেটাই দেখার।
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