/‘তখন ওর বয়স মাত্র ৩, অন্য মহিলার জন্য পরিবার ছেড়েছিলাম’, রাহুলকে নিয়ে মহেশের স্বীকারোক্তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহেশ ভাটের ব্যক্তিগত জীবন বরাবরই তাঁর কাজের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে জড়িয়ে থেকেছে। তাঁর একাধিক ছবিতে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ছায়া দেখা গিয়েছে। তবে নিজের পরিবার এবং ছেলে রাহুল ভাটের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়েও প্রকাশ্যে কথা বলেছেন এই পরিচালক। সম্প্রতি মহেশ ভাটের ৭৮তম জন্মদিন ঘিরে ফের সেই পুরনো সম্পর্কের প্রসঙ্গ সামনে এসেছে।
মহেশের প্রথম বিয়ে হয়েছিল কিরণ ভাটের সঙ্গে। তাঁদের দুই সন্তান—পূজা ভাট এবং রাহুল ভাট। পরে মহেশের জীবনে একাধিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ আসে। অভিনেত্রী পরভিন বাবির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে ছিল। পরবর্তী সময়ে অভিনেত্রী সোনি রাজদানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হয় এবং ১৯৮৬ সালে তাঁরা বিয়ে করেন। তাঁদের দুই কন্যা শাহিন ভাট ও আলিয়া ভাট।
মাত্র ৩ বছর বয়সে বাবাকে হারানোর অনুভূতি
রাহুলের সঙ্গে মহেশের সম্পর্কের সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরি হয়েছিল তাঁর শৈশবেই। মহেশ পরিবার ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় রাহুলের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। এরপর রাহুল মূলত তাঁর মা কিরণের কাছেই বড় হন। পরবর্তীকালে মহেশ নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর চলে যাওয়ার ঘটনা রাহুলের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, রাহুল মনে করেছিলেন, বাবা অন্য এক মহিলার জন্য পরিবারকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সেই কারণে বাবার প্রতি তাঁর মধ্যে অভিমান ও দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। মহেশ এক সাক্ষাৎকারে রাহুলের এই অভিযোগকে অস্বীকার করেননি। বরং তিনি স্বীকার করেছিলেন, তাঁর চলে যাওয়ার কারণে রাহুলের মনে যে ‘পরিত্যক্ত’ হওয়ার অনুভূতি তৈরি হয়েছিল, সেই অভিযোগের পিছনে বাস্তব কারণ ছিল।
আমি ওকে বাবা হিসেবে যতটা দেওয়া উচিত ছিল, দিতে পারিনি’
রাহুলও বিভিন্ন সময়ে বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ছোটবেলায় তিনি বাবার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উপস্থিতি ও স্নেহ পাননি। এমনকী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও বাবা-ছেলের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। রাহুলের কথায়, তিনি বাবাকে একজন ছেলে হিসেবে ভালোবাসার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাশা ছিল, বাবাও একইভাবে সম্পর্কটি ধরে রাখার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল, সেই চেষ্টা দু’দিক থেকে সমান ছিল না। মহেশও পরে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতি রাহুলের মনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরি করেছিল। সেই সময় বাবা হিসেবে নিজের ভূমিকা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন।
নিজের বাবার সঙ্গে মহেশের সম্পর্কও ছিল জটিল
মহেশের নিজের শৈশবের অভিজ্ঞতার সঙ্গেও এই ঘটনার একটি মিল রয়েছে। তাঁর বাবা নানাভাই ভাট তাঁর মা শিরিন মহম্মদ আলির সঙ্গে থাকতেন না। নানাভাইয়ের অন্য একটি পরিবারও ছিল। মহেশ জানিয়েছেন, তাঁর বাবা মাঝেমধ্যে তাঁদের বাড়িতে আসতেন, কিন্তু নিয়মিতভাবে তাঁদের সঙ্গে থাকতেন না। ছোটবেলায় বাবার এই অনুপস্থিতি তাঁর উপরও প্রভাব ফেলেছিল। এক সাক্ষাৎকারে মহেশ বলেছিলেন, বাবার সঙ্গে থাকার মতো যথেষ্ট স্মৃতি তাঁর নেই, ফলে নিজে বাবা হওয়ার অর্থ কী, সেটিও তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেননি।
রাহুলের অভিমান কোথা থেকে?
রাহুলের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরও গভীর হয়েছিল বাবা-মায়ের দাম্পত্যের টানাপোড়েনের কারণে। মহেশের পরভিন বাবির সঙ্গে সম্পর্ক, তাঁর মদ্যপানের সমস্যা এবং কিরণের সঙ্গে দাম্পত্য অশান্তির কথা রাহুল ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন বা শুনেছেন বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। পরে মহেশ সোনি রাজদানের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁকে বিয়ে করেন। এই পরিস্থিতিও রাহুলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়ানোর অন্যতম কারণ হিসেবে আলোচিত হয়েছে।
সময়ের সঙ্গে কি বদলেছে সম্পর্ক?
বাবা-ছেলের সম্পর্ক সবসময় একই রকম ছিল না। মহেশও স্বীকার করেছেন, রাহুলের অভিমানকে একেবারে অযৌক্তিক বলা যায় না। এখন অবশ্য মহেশের পরিবারের সাম্প্রতিক ছবিতে রাহুলকেও দেখা গিয়েছে। তাঁর ৭৮তম জন্মদিনের পারিবারিক আয়োজনে স্ত্রী সোনি রাজদান এবং সন্তান পূজা, রাহুল ও শাহিন উপস্থিত ছিলেন। সোনি ও পূজা সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ঘরোয়া মুহূর্তের ছবি ও ভিডিয়োও শেয়ার করেছেন।
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