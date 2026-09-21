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‘তখন ওর বয়স মাত্র ৩, অন্য মহিলার জন্য পরিবার ছেড়েছিলাম’, রাহুলকে নিয়ে মহেশের স্বীকারোক্তি

মহেশ ভাট ও তাঁর ছেলে রাহুল ভাটের সম্পর্ক নিয়ে বহু বছর ধরেই নানা কথা প্রকাশ্যে এসেছে। মহেশ নিজেও স্বীকার করেছিলেন, রাহুল যখন মাত্র তিন বছরের, তখন তিনি পরিবার ছেড়ে অন্য সম্পর্কে চলে যান। তাঁর অনুপস্থিতিকে রাহুল ‘পরিত্যক্ত’ হওয়ার মতো করে দেখেছিলেন বলেও জানান মহেশ। বাবা হিসেবে নিজের ভূমিকা নিয়েও তিনি আত্মসমালোচনা করেছিলেন। 

Published: Sep 21, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:47 PM IST
‘তখন ওর বয়স মাত্র ৩, অন্য মহিলার জন্য পরিবার ছেড়েছিলাম’, রাহুলকে নিয়ে মহেশের স্বীকারোক্তি
Image Credit: ফাইল ছবি

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