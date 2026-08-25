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বিয়ে-বিচ্ছেদের পরেই বদল! বলিউড ছেড়ে এ কোন দুনিয়ায় পা! ২৩ বছর খবরে Raaz অভিনেত্রী

‘রাজ’ ছবিতে নজর কেড়েছিলেন মালিনী শর্মা। এরপর ধীরে ধীরে বলিউড থেকে দূরে সরে যান তিনি। অভিনেতা প্রিয়াংশু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে ও বিচ্ছেদের পর আরও আড়ালে চলে যান। এখন নিজের হাতে সবজি ফলান, অতিথিদের রান্না করে খাওয়ান এবং প্রকৃতির কাছেই শান্ত জীবন কাটাচ্ছেন। কোথায় থাকেন তিনি? 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 25, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:59 PM IST
বিয়ে-বিচ্ছেদের পরেই বদল! বলিউড ছেড়ে এ কোন দুনিয়ায় পা! ২৩ বছর খবরে Raaz অভিনেত্রী
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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