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'ইউরোপের পুরুষরাই তোমাকে...' তিন সুন্দরীর আলোচনায় সেই জিনিস নিয়েই তুলনা! বেশি ভালোর গ্যারান্টি ইমরানের নায়িকার

তিন সুন্দরীর আলোচনায় সেই জিনিস নিয়েই তুলনা! বেশি ভালোর গ্যারান্টি দিচ্ছেন ইমরানের নায়িকার। চর্চায় মল্লিকা-শ্বেতা-রিয়া

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 20, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:23 PM IST
'ইউরোপের পুরুষরাই তোমাকে...' তিন সুন্দরীর আলোচনায় সেই জিনিস নিয়েই তুলনা! বেশি ভালোর গ্যারান্টি ইমরানের নায়িকার
Image Credit: তিন সুন্দরীর চর্চায় সেই বিষয়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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