English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Goutam Ghose's wife death: 'গৌতমদাকে সান্ত্বনা জানানোর কোনও ভাষা আমার জানা নেই', পরিচালকের স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী...

Nilanjana Ghosh: পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন নীলাঞ্জনা ঘোষ। সম্প্রতি তাঁর একটি জটিল অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। পরিচালকের সহধর্মিনীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 18, 2025, 01:34 PM IST
Goutam Ghose's wife death: 'গৌতমদাকে সান্ত্বনা জানানোর কোনও ভাষা আমার জানা নেই', পরিচালকের স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শোকের ছায়া প্রখ্যাত জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক গৌতম ঘোষের (Goutam Ghose) বাড়িতে। প্রয়াত পরিচালকের স্ত্রী এবং বিশিষ্ট কাঁথা শিল্পী নীলাঞ্জনা ঘোষ। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর শনিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Rachna Banerjee: অসিত-রচনা দ্বন্দ্ব তুঙ্গে! 'ছোবল মারতে সময় লাগবে না', হুঁশিয়ারি রচনার...

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন নীলাঞ্জনা ঘোষ। সম্প্রতি তাঁর একটি জটিল অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। শুক্রবার তাঁর আর্টারিতে একটি অপারেশন হয়। এরপর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং শনিবার সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কাঁথা শিল্পী হিসেবে শিল্পীমহলে তিনি অত্যন্ত সমাদৃত ছিলেন।

পরিচালকের সহধর্মিনীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সমাজমাধ্যমে স্মৃতিচারণা করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আমার প্রিয় নীলাঞ্জনা ঘোষের মৃত্যুতে আমি শোকগ্রস্ত বোধ করছি। আমার বৌদি, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের স্ত্রী—তিনি একটি কঠিন অস্ত্রোপচারের পর আজ সকালে প্রয়াত হন। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং আমি বিচলিত বোধ করছি।"

আরও পড়ুন- Rahul Gandhi on Zubeen Garg Death Case: 'সিঙ্গাপুরে কী হয়েছিল? আমি শুধু সত্যিটা জানতে চাই', রাহুলের হাত ধরে কাতর আর্জি জুবিনের বাবার...

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে নীলাঞ্জনা ঘোষ বহু সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর হাতের কাঁথা-শিল্পের কাজেরও প্রশংসা করেন। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আমরা জানতাম, তাঁর হাতের কাঁথা-শিল্পের কাজ ছিল সুন্দর। সেসব কথা মনে পড়ছে। গৌতমদাকে সান্ত্বনা জানানোর কোন ভাষা আমার জানা নেই। তবু তাঁকে মন শান্ত রেখে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করব। বৌদির কথা মনে রেখেই এই কাজ তাঁকে করতে হবে।" স্বনামধন্য পরিচালকের স্ত্রীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Goutam Ghose's wife deathNilanjana GhoseMamata Banerjee
পরবর্তী
খবর

MrBeast poses with iconic Bollywood trio: মিস্টার বিস্টের সঙ্গে শাহরুখ-সলমান-আমির! সৌদিতে বড় সওদা হয়ে গেল? নেটপাড়ায় ঝড়...
.

পরবর্তী খবর

Rave party busted: ১৪ জন মহিলা! ৫০ জন মিলে একসঙ্গে রিসর্টে তখন...উদ্দাম...হাতেনাতে ধরা পড়ল...