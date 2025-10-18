Goutam Ghose's wife death: 'গৌতমদাকে সান্ত্বনা জানানোর কোনও ভাষা আমার জানা নেই', পরিচালকের স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শোকের ছায়া প্রখ্যাত জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক গৌতম ঘোষের (Goutam Ghose) বাড়িতে। প্রয়াত পরিচালকের স্ত্রী এবং বিশিষ্ট কাঁথা শিল্পী নীলাঞ্জনা ঘোষ। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর শনিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন নীলাঞ্জনা ঘোষ। সম্প্রতি তাঁর একটি জটিল অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। শুক্রবার তাঁর আর্টারিতে একটি অপারেশন হয়। এরপর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং শনিবার সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কাঁথা শিল্পী হিসেবে শিল্পীমহলে তিনি অত্যন্ত সমাদৃত ছিলেন।
আমার প্রিয় নীলাঞ্জনা ঘোষের মৃত্যুতে আমি শোকগ্রস্ত বোধ করছি। আমার বৌদি, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের স্ত্রী--তিনি একটি কঠিন অস্ত্রোপচারের পর আজ সকালে প্রয়াত হন। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং আমি বিচলিত বোধ করছি।
পরিচালকের সহধর্মিনীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সমাজমাধ্যমে স্মৃতিচারণা করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আমার প্রিয় নীলাঞ্জনা ঘোষের মৃত্যুতে আমি শোকগ্রস্ত বোধ করছি। আমার বৌদি, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের স্ত্রী—তিনি একটি কঠিন অস্ত্রোপচারের পর আজ সকালে প্রয়াত হন। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং আমি বিচলিত বোধ করছি।"
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে নীলাঞ্জনা ঘোষ বহু সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর হাতের কাঁথা-শিল্পের কাজেরও প্রশংসা করেন। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আমরা জানতাম, তাঁর হাতের কাঁথা-শিল্পের কাজ ছিল সুন্দর। সেসব কথা মনে পড়ছে। গৌতমদাকে সান্ত্বনা জানানোর কোন ভাষা আমার জানা নেই। তবু তাঁকে মন শান্ত রেখে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করব। বৌদির কথা মনে রেখেই এই কাজ তাঁকে করতে হবে।" স্বনামধন্য পরিচালকের স্ত্রীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ।
