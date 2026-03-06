Mandana Karimi: '১০ বছর আগেই আমি ইরানে নিষিদ্ধ, ফিরব কোথায়?' উত্তাল পরিস্থিতির মাঝে ভারত ছাড়ার ঘোষণা মন্দানা করিমির

Mandana Karimi: '১০ বছর আগেই আমি ইরানে নিষিদ্ধ, ফিরব কোথায়?' উত্তাল পরিস্থিতির মাঝে ভারত ছাড়ার ঘোষণা মন্দানা করিমির
Mandana Karimi Not Returning to Iran Due to Ban: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ এবং আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই-এর মৃত্যুর পরবর্তী টালমাটাল পরিস্থিতিতে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করলেন ইরানি বংশোদ্ভূত বলিউড অভিনেত্রী মন্দানা করিমি। দেশজুড়ে চলা বিক্ষোভ এবং তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া নানা বিভ্রান্তিকর খবরের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্র এবং ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্ফোরক বলিউড অভিনেত্রী মন্দানা করিমি। মার্কিন-ইসরায়েল যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেইনির মৃত্যুর পর থেকেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি। এই আবহে মন্দানা দেশ ছাড়ার কথা ঘোষণা করতেই শুরু হয় জল্পনা। কেউ কেউ দাবি করেন তিনি ইরানে ফিরছেন। তবে শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিও বার্তায় অভিনেত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি ভারত ছাড়লেও ইরানে ফিরছেন না। কারণ, গত ১০ বছর ধরে তিনি নিজের জন্মভূমিতেই নিষিদ্ধ।
সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্দানা অভিযোগ করেন, সংবাদমাধ্যম তাঁর কথার ভুল ব্যাখ্যা করছে। তিনি বলেন, “আমি ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু ইরানে ফিরছি না। সেখানে যুদ্ধ চলছে এবং আমি সেখানে নিষিদ্ধ। গত কয়েক মাস ধরে ভারতে আমি কোনো সমর্থন পাইনি। অথচ খামেনেই-এর মৃত্যুর পর হঠাৎ সবাই রাস্তায় নেমে শোক পালন করছেন। যা আমি চাইলেও করতে পারছি না।” নিরাপত্তাজনিত কারণে বর্তমানে তিনি কোথায় রয়েছেন, তা নিজের কাছের বন্ধুদেরও জানাননি বলে দাবি করেন মন্দানা।
গত ৬ বছর ধরে সিনেমায় অভিনয় করা বন্ধ করে দিয়েছেন মন্দানা। তবুও কেন তিনি রাজনীতি বা দেশের পরিস্থিতি নিয়ে সরব হচ্ছেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “আমি ইরানি। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত আমি সেখানে বড় হয়েছি। আমার দেশের মানুষের হয়ে কথা বলার অধিকার আমার আছে।” তিনি আরও জানান, বর্তমানে ইরান যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং যেভাবে সাধারণ মানুষকে মরতে হচ্ছে, তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য।
খামেইনির মৃত্যুর পর ইরান ৪০ দিনের শোক পালন করছে। অন্যদিকে, ইরানের বন্দর আব্বাস এবং তেহরানে একাধিক বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। ইরানও ড্রোন ও মিসাইল হামলার মাধ্যমে পাল্টা জবাব দিচ্ছে। এই আন্তর্জাতিক সংকটের আঁচ এবার আছড়ে পড়ল বলিউডের অন্দরেও।
