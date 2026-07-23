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২৩ বছর পর কলকাতায় মণি ম্যাজিক! শহরে বিজয় সেথুপতি-সাই পল্লবী, মেগা প্রজেক্টে একাধিক বাঙালি শিল্পীও

যুবা' ছবির স্মৃতি ফিরিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছর পর নিজের নতুন সিনেমার শ্যুটিংয়ে কলকাতায় হাজির কিংবদন্তি পরিচালক মণি রত্নম। ছবির প্রধান চরিত্রের জন্য তিলোত্তমায় পৌঁছেছেন দক্ষিণী মেগা স্টার বিজয় সেতুপতি এবং সাই পল্লবী।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 23, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:33 PM IST
২৩ বছর পর কলকাতায় মণি ম্যাজিক! শহরে বিজয় সেথুপতি-সাই পল্লবী, মেগা প্রজেক্টে একাধিক বাঙালি শিল্পীও
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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