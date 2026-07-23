/২৩ বছর পর কলকাতায় মণি ম্যাজিক! শহরে বিজয় সেথুপতি-সাই পল্লবী, মেগা প্রজেক্টে একাধিক বাঙালি শিল্পীও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'যুবা'র পর দীর্ঘ ২৩ বছর। আবার তিলোত্তমায় ফিরেছেন কিংবদন্তি দক্ষিণ ভারতীয় পরিচালক মণি রত্নম। তাঁর আগামী বহুপ্রতীক্ষিত সিনেমার শ্যুটিংয়ের জন্য বর্তমানে কলকাতায় হাজির গোটা টিম। শ্যুটিংয়ের কাজে শহরে পা রেখেছেন দক্ষিণী মেগা সুপারস্টার—বিজয় সেতুপতি। সূত্রের খবর, আসতে পারেন সাই পল্লবীও। এখনও পর্যন্ত ছবির নাম ঠিক না হলেও প্রাথমিকভাবে ‘মাদ্রাজ টকিজ প্রোডাকশন নম্বর ২৩’ নামেই শ্যুট হচ্ছে এই তেলেগু ছবি। মাস খানেক আগেই কলকাতায় রেইকি করে গিয়েছেন মণি রত্নম।
বুধবার রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে বিজয়ের ছবি ইতিমধ্যেই ভাইরাল। এয়ারপোর্টে অনেকে তাঁকে দেখে অটোগ্রাফও নেন। একেবারেই দাঁড়ি গোফ নেই। পরনে সাদা রঙের শার্ট, তিনি হাজির হলেন। ছবির শ্যুটিংয়ের জন্য ওজনও বেশ ঝরিয়ে ফেলেছেন তিনি। মণি রত্নমের আগামী ছবি 'সিঙ্গাপুর'-এর শ্যুটিং আজ শুরু হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ের শ্যুটিং হবে কলকাতায়। কলকাতায় ছবিটির ১০ দিন শ্যুটিং চলবে। এরপর পুরো টিম পাড়ি দেবে পুদুচেরিতে। এই ছবিতেও গান এবং আবহসঙ্গীতের দায়িত্বে থাকছেন এ আর রহমান।
শহরের একাধিক চেনা লোকেশনে শ্যুটিং
মণি রত্নমের ছবির ফ্রেমে কলকাতার ঐতিহ্য ও নস্টালজিয়া সব সময়ই বিশেষ স্থান পায়। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই হাওড়া ব্রিজ, মল্লিকঘাট ফুল বাজার, উত্তর কলকাতার পুরনো গলি এবং গঙ্গার ঘাট সংলগ্ন একাধিক এলাকায় ছবির শ্যুটিংয়ের। শুধু দক্ষিণী তারকাই নন, এই ছবিতে দেখা যেতে পারে টলিউডের একাধিক পরিচিত মুখকেও। সূত্রের খবর, গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন দুর্বার শর্মা। পাশাপাশি অরিজিতা মুখোপাধ্যায় এবং ঋত্বিকা পালেরও ছবিতে থাকার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। আরও কয়েকজন বাঙালি শিল্পীকেও ছবিতে দেখা যেতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।
২৩ বছর পর কলকাতায় ‘মণি ম্যাজিক’
২০০৩-০৪ সালে কলকাতায় এসে ‘যুবা’ ছবির শ্যুটিং করেছিলেন মণি রত্নম। বিবেক ওবেরয়, কারিনা কাপুর, রানি মুখার্জী এবং অভিষেক বচ্চন অভিনীত সেই ছবি বক্স অফিসে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছিল। তার ঠিক ২৩ বছর পর ফের কলকাতার মাটিকে নিজের সিনেমার ক্যানভাস হিসেবে বেছে নিলেন এই প্রখ্যাত পরিচালক। মণি রত্নমের অনন্য পরিচালনা, বিজয় সেথুপতি-সাই পল্লবীর অনবদ্য অভিনয় আর টলিউড ব্রিগেডের মেলবন্ধন—সব মিলিয়ে এই ছবি নিয়ে এখন থেকেই সিনেপ্রেমীদের উৎসাহ তুঙ্গে!
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