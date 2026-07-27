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মাঝরাতে হাওড়া ব্রিজে মণিরত্নমের ক্যামেরা! প্রথমবার পর্দায় সাই পল্লবী-বিজয় সেতুপতি জুটি

Mani Ratnam Shoots in Kolkata: মণিরত্নমের নতুন রোমান্টিক ছবির শ্যুটিং শুরু কলকাতায়। শনিবার মাঝরাত থেকে ভোর পর্যন্ত শহরের ঐতিহ্যবাহী হাওড়া ব্রিজে চলেছে ছবির মূল চিত্রগ্রহণ। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন দক্ষিণী তারকা সাই পল্লবী এবং বিজয় সেতুপতি। হাওড়া ব্রিজের পাশাপাশি উত্তর কলকাতার বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানেও এই ছবির শ্যুটিং হবে।

Published: Jul 27, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:54 AM IST
মাঝরাতে হাওড়া ব্রিজে মণিরত্নমের ক্যামেরা! প্রথমবার পর্দায় সাই পল্লবী-বিজয় সেতুপতি জুটি
Image Credit: ফোটো- সংগৃহীত

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