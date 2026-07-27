/মাঝরাতে হাওড়া ব্রিজে মণিরত্নমের ক্যামেরা! প্রথমবার পর্দায় সাই পল্লবী-বিজয় সেতুপতি জুটি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিলত্তমা কলকাতায় শুরু হয়েছে দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত পরিচালক মণিরত্নমের নতুন রোমান্টিক ছবির শ্যুটিং। সেই কারণে কয়েক দিন আগেই কলকাতায় এসেছেন বিজয় সেতুপতি এবং সাই পল্লবী। শনিবার রাতে গোটা শহর যখন ঘুমে আচ্ছন্ন সেই রাত তিনটে থেকে ভোর পর্যন্ত কলকাতার ঐতিহ্যবাহী হাওড়া ব্রিজে চলল ছবির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ। দীর্ঘ ২৩ বছর পর ইউনিট নিয়ে ফের কলকাতায় শ্যুটিং করছেন ভারতীয় সিনেমার কিংবদন্তি পরিচালক মণিরত্নম।
মাঝরাত থেকে ভোর, হাওড়া ব্রিজে শ্য়ুটিংয়ের আমেজ
কলকাতার আইকনিক হাওড়া ব্রিজে শনিবার গভীর রাতে শুরু হয় ছবির কাজ। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে মাঝরাত থেকে ভোর পর্যন্ত ব্রিজের একাংশে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে চলে শ্যুটিং। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া ব্রিজের আলো ও পরিবেশের মধ্যে বিজয় সেতুপতি ও সাই পল্লবীর রোমান্টিক দৃশ্যের শ্যুট করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে শ্যুটিংয়ের একাধিক ছবি ও ভিডিয়ো। ছবিতে সাই পল্লবীকে দেখা গিয়েছে একটি সাধারণ সাধারণ অথচ আকর্ষণীয় লুকে এবং বিজয় সেথুপতিকে দেখা যাচ্ছে বেশ সাদামাটা অবতারে। পরেছিলেন ব্ল্যাক টিশার্ট আর ব্লু জিন্স।
কলকাতার বিভিন্ন লোকেশনে চলবে কাজ
শুধু হাওড়া ব্রিজ নয়, তিলত্তমার ঐতিহ্য ও পুরনো কলকাতার আমেজকে ফ্রেমে বন্দি করতে শহরের বেশ কিছু ঐতিহাসিক ও পরিচিত স্থানে এই ছবির শ্যুটিংয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। খবর অনুযায়ী, উত্তর কলকাতার অলিগলি, গঙ্গার ঘাট এবং শহরের বেশ কিছু পুরানো স্থাপত্যে আগামী কয়েকদিন ধরে চলবে শ্যুট। এই ছবিতেই প্রথমবার একসঙ্গে অভিনয় করছেন বিজয় সেতুপতি ও সাই পল্লবী। আবার এই প্রথম সাই পল্লবীকে পরিচালনা করছেন মণি রত্নম। কলকাতায় টানা দশ দিনের শুটিং চলবে। হাওড়া ব্রিজ ছাড়াও কুমোরটুলি, পার্ক স্ট্রিট, বেলগাছিয়া, নিউ মার্কেট শহরের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় শুটিং হবে। কলকাতার কাজ শেষ হলে ইউনিট যাবে পুদুচেরিতে।
মণিরত্নম ও দক্ষিণী জুটির জাদু
পরিচালক মণিরত্নম মানেই অসাধারণ দৃশ্যপট এবং হৃদয়ে দাগ কাটার মতো প্রেমের গল্প। এর আগে 'বম্বে', 'দিল সে' কিংবা 'ও কাদাল কানমানি'-র মতো জনপ্রিয় ছবি উপহার দিয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন পর আবার এক বিশুদ্ধ প্রেমের গল্প নিয়ে ফিরছেন তিনি। তার ওপর প্রথমবার পর্দা ভাগ করছেন বিজয় সেতুপতি এবং সাই পল্লবী, যা নিয়ে দর্শক ও অনুরাগীদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। প্রাথমিকভাবে ছবিটির নাম ‘মাদ্রাজ টকিজ প্রোডাকশন নাম্বার ২৩’। মাস খানেক আগেই কলকাতায় রেকি করে গিয়েছেন মণি রত্নম। এর আগে ২০০৩ সালে, দ্বিতীয় হুগলী সেতুতে ‘যুবা’র শুটিং করেছিলেন এই প্রবাদপ্রতীম পরিচালক।
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