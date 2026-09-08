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এত চিত্‍কার কোরো না প্লিজ! প্রতিবাদ করাই হল কাল, মদ্যপদের নির্মম মারে প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় গায়ক

Manipuri musician killed: দিল্লির কিলোকরি গ্রামে এক মণিপুরী সঙ্গীতশিল্পীকে পিটিয়ে খুন। নিহত ব্যক্তির নাম সি বিক্রম সিং (৫৪)। সোমবার ভোরে বাড়ির সামনে কয়েকজন যুবক মদ খেয়ে চিৎকার করছিল। তিনি এর প্রতিবাদ করতেই তারা তাঁর ওপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 08, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:51 PM IST
এত চিত্‍কার কোরো না প্লিজ! প্রতিবাদ করাই হল কাল, মদ্যপদের নির্মম মারে প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় গায়ক

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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