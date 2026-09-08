জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়ির সামনে প্রকাশ্যে মদ্যপান এবং চিৎকার-চেঁচামেচির প্রতিবাদ করায় এক প্রবীণ সংগীতশিল্পীকে পিটিয়ে খুন। মণিপুরী শিল্পীকে খুনের অভিযোগ উঠল একদল যুবকের বিরুদ্ধে। গত সোমবার ভোরে দক্ষিণ দিল্লির কিলোকরি গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটে। নৃশংস এই হামলায় মৃত্যু হয় মণিপুরের মেইতেই সম্প্রদায়ের ৫৪ বছর বয়সী বাসিন্দা সি বিক্রম সিংয়ের। পেশায় ডেলিভারি কর্মী ও ধাবার কর্মচারীদের এলোপাথাড়ি মারধরে গুরুতর জখম হওয়ার পর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর পুলিস মূল অভিযুক্ত সাতজনকে গ্রেফতার করেছে এবং একজনকে আটক করেছে।
পুলিস সূত্রে খবর, বিক্রম সিং বহু বছর ধরে দিল্লির কিলোকরি গ্রামের একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন। গত সোমবার ভোরে তাঁর বাড়ির সামনেই কয়েকজন যুবক জড়ো হয়ে মদ খাচ্ছিল এবং ব্যাপক হইচই শুরু করে। বিক্রমবাবু নীচে নেমে এসে তাদের শান্ত হতে বলেন এবং এই ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে বারণ করেন। অভিযোগ, প্রতিবাদ করতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যুবকদের দলটি। তারা বিক্রমবাবুর ওপর চড়াও হয়ে এলোপাথাড়ি কিল-ঘুষি মারতে শুরু করে।
হামলায় রক্তাক্ত ও মারাত্মকভাবে জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন প্রবীণ সংগীততশিল্পী। চিৎকার শুনে তাঁর ছেলে ইয়াইফাবা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং বাবাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।
ঘটনার খবর পৌঁছায় সানলাইট কলোনি থানায়। পুলিস তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে পুলিস সাত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম ভরত কুমার (১৯), প্রমোদ (২৬), রমজান খান (২২), দীপাংশু (২১), মোহন বিশ্বকর্মা (৩২), বিজয় (৩৬) এবং মান্নু (২৬)। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত এক নাবালককে আটক করা হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই আশেপাশের বিভিন্ন ধাবা ও খাবারের দোকানের কর্মী।
এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস সোসাইটি (NESSDU)। বিক্রম সিংকে একজন 'শ্রদ্ধেয় মণিপুরী সঙ্গীতশিল্পী' হিসেবে উল্লেখ করে তারা জানায়, নিছক আওয়াজ কমাতে অনুরোধ করায় তাঁর ওপর এই বর্বর হামলা চালানো হয়েছে। এই ধরনের অর্থহীন হিংসার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে দ্রুত, নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আবেদন জানিয়েছে সংগঠনটি। পুরো ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত এখনও চালাচ্ছে দিল্লি পুলিস।
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