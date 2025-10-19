English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Manish Malhotra Diwali 2025: বচ্চন নাতির সঙ্গে দিওয়ালি পার্টিতে উদ্দাম বাদশাকন্যা! সুহানা-অগস্ত্য ভাইরাল...

Suhana Agastya viral video: মণীশ মালহোত্রার দীপাবলি পার্টিতে ‘কজরা রে’ গানে একসঙ্গে নাচলেন সুহানা খান ও আগস্ত্যা নন্দা, মুহূর্তেই ভাইরাল ভিডিও। তাঁদের এই রোমান্টিক নাচে ফের জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে।   

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 19, 2025, 01:18 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মণীশ মালহোত্রার দীপাবলি পার্টিতে বলিউডের তারকাদের ঝলকানি ছাপিয়ে এখন চর্চার কেন্দ্রবিন্দু সুহানা খান ও আগস্ত্যা নন্দা। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁদের নাচের একটি ভিডিয়ো, যেখানে দু’জনকে ‘কজরা রে’ গানে একসঙ্গে নাচতে দেখা যায়। ভিডিয়োটি শেয়ার করেন ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার সাক্ষী সিন্ধওয়ানি, আর মুহূর্তের মধ্যেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। 

আরও পড়ুন: মণীশ মালহোত্রার দীপাবলি পার্টিতে ঝলমলে তারকারা, কিন্তু আলোচনায় ১৭ কোটির ব্যাগ কে কাড়লেন নজর?

সুহানা বেগুনি রঙের শাড়িতে, আর অগস্ত্য কালো কুর্তা-পাজামায় উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে নাচে মেতে ওঠেন বন্ধুদের সঙ্গে। ভিডিয়োটিতে শ্বেতা বচ্চনকেও দেখা যায়, যিনি সাধারণত জনসমক্ষে এমনভাবে দেখা দেন না।

‘কজরা রে’ গানটির সঙ্গে বচ্চন পরিবারের বিশেষ সংযোগ রয়েছে। এই সেই গান যেখানে অমিতাভ, অভিষেক ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চন একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। তাই এই গানে আগস্ত্যা ও শ্বেতার উপস্থিতি আরও বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

'দ্য আর্চিস' সিনেমাটির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক করেন সুহানা এবং অগস্ত্য।  ছবিটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে, অন্যদিকে অনেকেই সুহানা খানের অভিনয়ের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। গুজব ছড়িয়ে পড়া এই দম্পতিকে একসাথে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেটপাড়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাঁদের ভক্তরা এবং তাঁরা সুহানা খানকে বচ্চন পরিবারের 'পুত্রবধূ' বলে ঘোষণা করেন। 

এই আর্চিস দম্পতি, দীর্ঘদিন ধরেই সম্পর্কে রয়েছেন বলে গুঞ্জন শোনা গেছে এবং তাঁরা তাঁদের সম্পর্ক গোপন রেখেছেন বলেও জানা গেছে। সুহানা ছোটবেলা থেকেই বচ্চন পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে তাঁদের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছে।আরও পড়ুন: কানাডার ক্যাফেতে ফের গুলি! কপিলকে বিষ্ণোইয়ের হুমকি, পরের অ্যাকশন মুম্বইয়ে...

মণীশ মালহোত্রার পার্টিতে হাজির ছিলেন হেমা মালিনী,  রেখা, করিনা কাপুর খান, করণ জোহর, প্রীতি জিন্তা, মাধুরী দীক্ষিত ও আম্বানি পরিবারের সদস্যরা। চমকপ্রদ এই আয়োজনের মাঝেই সুহানা ও অগস্ত্যর এই রোমান্টিক নাচ ফের জল্পনা বাড়িয়েছে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

