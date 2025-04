Manoj Kumar Death: বলিউডে আরও এক নক্ষত্রপতন, শোকাহত 'প্রিয় বন্ধু' থেকে প্রধানমন্ত্রী সকলেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রবীণ অভিনেতা ও জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতা মনোজ কুমার আজ ৮৭ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন। তাঁর রেখে যাওয়া দেশপ্রেমে ভরপুর চলচ্চিত্রগুলি আজও ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে উজ্জ্বল। দেশাত্মবোধক চরিত্রে একের পর এক অবিস্মরণীয় অভিনয়ের জন্য তিনি 'ভারত কুমার' উপাধি পেয়েছিলেন।

Zee ২৪ ঘণ্টার সব খবরের আপডেটে চোখ রাখুন। ফলো করুন Google News

news TRENDING NOW

বলিউডের স্বর্ণযুগে মনোজ কুমার প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। জানা গিয়েছে, বার্ধক্যজনিত একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন বর্ষীয়ান এই অভিনেতা। সিরোসিস অফ লিভার ছিল তাঁর। তাঁর স্বাস্থের অবনতি হওয়ায় ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁকে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই অম্বানী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই হৃদরোগজনিত সমস্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মনোজ কুমারের প্রয়াণে গভীর শোকবার্তা পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলচ্চিত্র নির্মাতা অশোক পণ্ডিত মনোজ কুমারের শোক প্রকাশ করেছেন। পরিচালক অশোক পণ্ডিত বলেছেন, 'আমরা ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। তিনি খুবই প্রাণচ্ছল মানুষ ছিলেন। বলিউড তাঁর অভাব ভীষণভাবে বোধ করবে।'

মনোজ কুমার, অক্ষয় কুমারকে পর্দায় দেশপ্রেম ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁর উত্তরসূরি বলতেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'প্রবীণ অভিনেতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা মনোজ কুমারের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। দেশাত্মবোধক চলচ্চিত্রের জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন প্রচুর পরিমাণে। তাই তাঁকে 'ভারত কুমার' বলেও সম্বোধন করা হত তাঁকে। নিজের দেশের প্রতি ভালবাসা তিনি শেষ দিন পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যু চলচ্চিত্র জগতের জন্য এক বিরাট ক্ষতি।'

আরও পড়ুন: Salil Chowdhury: জন্মশতবর্ষে সলিল, বিশেষ প্রদর্শনীতে কিংবদন্তির ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র থেকে হাতে লেখা গান...

মনোজ কুমার একাধারে যেমন সফল অভিনেতা তেমনই তিনি অনেক বড়ো পরিচালক, গীতিকার মনোজ সাত সাতটি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতেছেন। তিনি পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার, দাদা সাহেব ফালকে এবং পদ্মশ্রীর মতো অসংখ্য সম্মান। তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত তাঁর সহকর্মীরা। প্রেম চোপড়া তাঁর এতো বছরের সহকর্মী এবং বন্ধুকে হারিয়ে গভীরভাবে মর্মাহত। এমন সময়ে স্মৃতির পাতা থেকে তুলে আনলেন নানান কথা, উজাড় করে দেলেন তাঁর বেদনার ঝুলি। তিনি বলেন, 'আজ আমার জন্য গভীর শোকের দিন। আজ আমি আমার সবথেকে কাছের বন্ধুকে হারালাম।'

স্মৃতির পাতা হাতড়ে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'কিংবদন্তী অভিনেতার প্রয়াণে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। তিনি ভারতীয় ছবির আইকন ছিলেন। তাঁর দেশাত্মবোধ ছবির জন্য তিনি বহুলপরিমাণে জনপ্রিয়। তাঁর ছবিতে, তাঁর দেশাত্মপ্রেমের কথা ফুটে উঠেছে বারেবারে...।'

Deeply saddened by the passing of legendary actor and filmmaker Shri Manoj Kumar Ji. He was an icon of Indian cinema, who was particularly remembered for his patriotic zeal, which was also reflected in his films. Manoj Ji's works ignited a spirit of national pride and will… pic.twitter.com/f8pYqOxol3 — Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2025

এক্ম হ্যান্ডেলে রাজনাথ সিং লেখেন, 'শ্রী মনোজ কুমার একজন অত্যন্ত গুণী অভিনেতা ছিলেন, তিনি তাঁর কাজের জন্য সকলের কাছে চিরকালই জনপ্রিয় হয়েই থাকবেন।...তাঁর পরিবার এবং তাঁর অনুরাগীদের আমি সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।'

Shri Manoj Kumar ji was a versatile actor, who would always be remembered for making films full of patriotism. Popularly known as ‘Bharat Kumar’ his unforgettable performances in films like ‘Upkaar’, ‘Purab and Paschim’ have enriched our culture and have endeared him to people… — Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 4, 2025

আরও পড়ুন: Anjali Anand: 'বাবারা এমন করে বলেই ঠোঁটে কামড়... ', ছোট থেকে লাগাতার যৌন হেনস্থার শিকার অভিনেত্রী

দ্রৌপদী মুর্মুও তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে শোকজ্ঞাপন করেন মনোজ কুমারের প্রয়াণে। তিনি বলেন, 'কিংবদন্তি অভিনেতার প্রয়াণের খবরে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।...'

President droupadi Murmu posts on 'X': "Saddened by the demise of legendary actor and filmmaker Manoj Kumar Ji. He has left an indelible mark on Indian cinema. During his long and distinguished career, he came to be known for his patriotic films, which promoted a sense of pride… pic.twitter.com/UPJfiYbL8x — ANI (@ANI) April 4, 2025

১৯৫৭ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি শ্যাশন ছবির হাত ধরে বলিউডে পা রাখেন। এরপর তিনি ১৯৬১ সালে গুড়িয়া ছবির হাত ধরে খ্যাতি অর্জন করেন। সেটই ছিল তাঁর প্রথম ব্রেক। এরপর আর তাঁকে পিছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। একে একে তিনি প্রচুর ছবি করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে আসেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)