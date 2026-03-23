Tv Actress Vlog: 'ভ্লগাররা যা শুরু করেছে, আর ভ্লগ নয়', ডিজিটাল ডিটক্সের পথে ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী

Tv Actress Vlog: 'ভ্লগাররা যা শুরু করেছে, আর ভ্লগ নয়', ডিজিটাল ডিটক্সের পথে ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী
Tv Actress Manosi Sengupta: ব্যক্তিগত জীবনের কঠিন লড়াইয়ের মাঝে এক সাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্ত। ভ্লগিংয়ের দুনিয়ায় আর নয়, এবার তিনি মন দিতে চান শুধুই কাজে। "মানসিক অশান্তি" এড়াতে এবং "কুরুচিকর" কন্টেন্ট থেকে দূরে থাকতে কেন এই পদক্ষেপ?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্তের জীবন এখন এক বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ছেলের প্রথম জন্মদিনে নিজের বৈবাহিক সম্পর্কের তিক্ততা এবং একাকী লড়াইয়ের কথা প্রকাশ্যে এনেছিলেন তিনি। জানিয়েছিলেন, সন্তানের জন্য তিনিই 'বাবা' এবং তিনিই 'মা'। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার নিজের পেশাদার এবং ডিজিটাল জীবনেও বড় বদল আনলেন অভিনেত্রী। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি আর ভ্লগিং (Vlogging) করবেন না।
মানসী দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর শুটিং ফ্লোর, মেকআপ রুম এবং পরিবারের নানা মুহূর্ত ভ্লগের মাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বর্তমান পরিবেশে তিনি বীতশ্রদ্ধ।
মানসী লেখেন, "প্রথম থেকেই আমার সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে অনীহা ছিল। তারপর ব্লগিং,বিটিএস মাঝে মাঝে পোস্ট করতাম। কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম দিনে দিনে এটা একটা মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই ঠিক করেছি আমি আজ থেকে কোনোরকম ভ্লগ করব না। কারণ চারিপাশে কিছু কিছু ভ্লগাররা যা শুরু করেছে, তা খুব কুরুচিকর এবং বন্ধ করা দরকার। একজন অভিনেতা হিসেবে যতটুকু পোস্ট দরকার, প্রতিদিন তা আমার টিম করবে। নতুন কাজ নিয়ে ফিরেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে। এবার দেখা হোক শুধু কাজে। আর ভ্লগ নয়"।
স্বামী ও পরিবারের সঙ্গে দূরত্বের জল্পনায় নিজেই সিলমোহর দিয়েছেন মানসী। ডিভোর্স ফাইল করার পর তিনি এখন নিজের কাজ এবং সন্তানের প্রতি বেশি মনোযোগী হতে চান। মানসী জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত জীবনকে আর ক্যামেরার সামনে প্রদর্শন করবেন না। একজন অভিনেত্রী হিসেবে যতটুকু আপডেট দেওয়া প্রয়োজন, তা এখন থেকে তাঁর পিআর টিম সামলাবে। তাঁর কথায়, "এবার দেখা হোক শুধু কাজে।"
