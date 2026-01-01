Tollywood: পর্দায় একসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র! বছরের শুরুতেই একগুচ্ছ চমক নিয়ে হাজির পরিচালক শুভ্রজিত্‍...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Subhrajit Mitra next film: দেবী চৌধুরানীর সাফল্যের পর বছরের প্রথমদিনই নিজের আগামী ছবির ঘোষণা করলেন শুভ্রজিত্‍ মিত্র। রবীন্দ্রনাথে আস্থা রাখছেন পরিচালক। শুভ্রজিত্‍ মিত্রের মতে, এটি কেবল একটি প্রেমের গল্প নয়, বরং মানুষের মনস্তত্ত্ব, অপরাধবোধ এবং নৈতিকতার এক গভীর বিশ্লেষণ।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 1, 2026, 06:58 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্পর্কের জটিলতা এবং ব্রিটিশ শাসনাধীন উত্তাল বাংলার প্রেক্ষাপটে রবীবন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন ‘দুই বোন’ (Dui Bon)।  ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত সেই উপন্যাস অবলম্বনে পরিচালক শুভ্রজিত্‍ মিত্রের নতুন সিনেমা ‘মায়ামৃগয়া’ (Mayamrigaya)। ২০২৫ সালের পুজোয় মুক্তি পেয়েছিল শুভ্রজিত্‍ মিত্রের (Subhrajit Mitra) দেবী চৌধুরানী। সেই ছবির সাফল্যের পরেই ২০২৬ সালে আসছে পরিচালকের আগামী ছবি 'মায়ামৃগয়া'। 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই উপন্যাসে এক চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরেছিলেন—পুরুষের জীবনে নারী কখনো সেবা ও শক্তির উৎস হয়ে ‘মা’ রূপে আবির্ভূত হয়, আবার কখনো সে প্রেরণা ও আকর্ষণের উৎস হয়ে ‘প্রিয়া’ রূপে ধরা দেয়। যখন এক নারীর মধ্যে এই দুই সত্তা মিলেমিশে যায় না, তখনই শুরু হয় হৃদয়ের টানাপোড়েন। ‘মায়ামৃগয়া’ সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বকেই এক শৈল্পিক রূপ দিতে চলেছে।

ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে দুই বোন শর্মিলা ও ঊর্মিমালাকে কেন্দ্র করে। শর্মিলা হল বড় বোন, যার মধ্যে রয়েছে মাতৃত্বের ছায়া। সে স্বামী অন্ত প্রাণ,সেবা দিয়ে আগলে রাখে স্বামী শশাঙ্ককে। অন্যদিকে ঊর্মিমালা হল ছোট বোন, যে চঞ্চল ও রহস্যময়ী। সে হল ‘প্রিয়া’র প্রতীক। আরেক মুখ্য চরিত্র শশাঙ্ক, শর্মিলার স্বামী। ব্যবসার চাপ এবং শ্যালিকা ঊর্মির প্রতি গড়ে ওঠা সুপ্ত আকর্ষণের মাঝে পিষ্ট এক চরিত্র।

এই ব্যক্তিগত ত্রিভুজ প্রেমের সমান্তরালে ফুটে উঠবে তৎকালীন কলকাতার ব্রিটিশ শাসন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র। ছবিতে বিশেষ চমক হিসেবে থাকছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বরা, যারা কাহিনীর বিশেষ বিশেষ সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হবেন।

পরিচালক শুভ্রজিত্‍ মিত্রের মতে, এটি কেবল একটি প্রেমের গল্প নয়, বরং মানুষের মনস্তত্ত্ব, অপরাধবোধ এবং নৈতিকতার এক গভীর বিশ্লেষণ। ছবির নাম ‘মায়ামৃগয়া’ এবং এর সাবটাইটেল ‘The Illusive Ballet of Love and Lust’ ইঙ্গিত দেয় যে, এখানে প্রেম ও লালসার এক মায়াবী নৃত্য দেখা যাবে, যেখানে নারীত্বের রহস্যকে উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের আভিজাত্য, জমিদার বাড়ির অন্দরমহল এবং উত্তাল রাজনীতির আবহে ‘মায়ামৃগয়া’ হতে চলেছে বাংলা সিনেমার এক অনন্য সংযোজন।

অভিযাত্রিকের মতোই এই ছবিও হবে সাদা কালো। এই ছবির হাত ধরে প্রথমবার সিনেমা প্রযোজনা করবেন পরিচালক শুভ্রজিত্‍ মিত্র। এই ছবিটি হতে চলেছে পন্ডিত বিক্রম ঘোষ মিউজিক্যাল। পরিচালক এই ছবিতে গানের ক্ষেত্রে এক সাহসী পদক্ষেপ নিতে চলেছেন। চিরাচরিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাইরে গিয়ে তিনি করতে চলেছেন এক আন্তর্জাতিক মেলবন্ধন। তাঁর ভাবনা— রবীন্দ্রসংগীতের সুরের সঙ্গে মিলে যাবে মোৎজ়ার্টের ধ্রুপদী মূর্ছনা। এই বিশেষ সাউন্ডস্কেপ তৈরি করতে পরিচালক পাড়ি দিচ্ছেন ইউরোপে। সেখানেই হবে গানের রেকর্ডিং। এই প্রোজেক্টে যুক্ত হতে পারেন বিদেশের নামী বাদ্যযন্ত্রী এবং কণ্ঠশিল্পীরাও। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই মেলবন্ধন বাংলা ছবির ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক হতে পারে।

ছবির আরও একটি বড় চমক পরিচালনা দল। জনপ্রিয় গায়ক দুর্নিবার সাহাকে এই ছবিতে সম্পূর্ণ নতুন এক ভূমিকায় দেখা যাবে। তিনি এই ছবির সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন। সঙ্গীতের আঙিনা পেরিয়ে ক্যামেরার নেপথ্যে দুর্নিবারের এই নতুন সফর নিয়ে ইতোমধ্যেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে পয়লা বৈশাখের পরেই শুরু হবে ছবির কাজ। স্টুডিওর সেটের পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশ, দার্জিলিং এবং কলকাতার বিভিন্ন লোকেশনে এই পিরিয়ড ড্রামার শুটিং হবে। তবে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম এখনই প্রকাশ্যে আনছেন না পরিচালক; শুটিং শুরুর সময়েই জানা যাবে কারা থাকছেন শর্মিলা, ঊর্মিমালা বা শশাঙ্ক-র চরিত্রে।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

