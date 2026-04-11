CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Meena Kumari: মাত্র ৩৯-এ সব শেষ, মারা যাওয়ার পর হাসপাতাল বিল মেটানোর ৩৫০০ টাকাও নেই: বিখ্যাত নায়িকার করুণ পরিণতি

Meena Kumari: মাত্র ৩৯-এ সব শেষ, মারা যাওয়ার পর হাসপাতাল বিল মেটানোর ৩৫০০ টাকাও নেই: বিখ্যাত নায়িকার করুণ পরিণতি

Meena Kumari Tragic Death: মীনাকুমারী—রুপোলি পর্দার ‘ট্র্যাজেডি কুইন’। যাঁর চোখের জল আর অভিনয়ের গভীরতা দশকের পর দশক দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু পর্দার সেই বিষাদ যে তাঁর বাস্তব জীবনেরও প্রতিচ্ছবি ছিল, তা হয়তো অনেকেরই অজানা। সম্প্রতি এই কিংবদন্তি অভিনেত্রীর প্রয়াণ দিবসে উঠে এল তাঁর জীবনের এক চরম সত্য।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 11, 2026, 07:34 PM IST
Meena Kumari: মাত্র ৩৯-এ সব শেষ, মারা যাওয়ার পর হাসপাতাল বিল মেটানোর ৩৫০০ টাকাও নেই: বিখ্যাত নায়িকার করুণ পরিণতি
মীনাকুমারী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিন্দি সিনেমার জগতে তিনি ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়। ‘পাখিজা’ থেকে ‘সাহিব বিবি অউর গুলাম’— প্রতিটি ছবিতে তাঁর যন্ত্রণাদগ্ধ অভিনয় আজও দর্শকদের মনে শিহরণ জাগায়। অথচ পর্দার সেই ‘ট্র্যাজেডি কুইন’ মীনাকুমারীর বাস্তব জীবনের শেষ অধ্যায়টি ছিল সিনেমার চেয়েও বেশি মর্মান্তিক। ১৯৭২ সালের ৩১ মার্চ, মাত্র ৩৯ বছর বয়সে যখন এই নক্ষত্রের পতন ঘটে, তখন প্রকাশ পায় এক রূঢ় সত্য— গ্ল্যামার আর খ্যাতির পেছনে লুকিয়ে ছিল চরম দারিদ্র্য আর একাকিত্ব।

বিমল রায়ের কন্যা রিঙ্কি রায় ভট্টাচার্য পরবর্তীকালে মীনাকুমারীর জীবনের সেই অন্ধকার সময়ের কথা স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি জানান, কয়েক দশক ধরে আকাশছোঁয়া সাফল্য পাওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় মীনাকুমারীর আর্থিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, হাসপাতালের ৩,৫০০ টাকা বিল মেটানোর ক্ষমতা ছিল না তাঁর পরিবারের। শেষে তাঁর চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকের হস্তক্ষেপে সেই টাকা মেটানো হয় এবং তবেই তাঁর দেহ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়।

মীনাকুমারীর এই পতনের শুরুটা হয়েছিল ধীরে ধীরে। ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন, একাকিত্ব এবং শারীরিক অসুস্থতা তাঁকে ক্রমশ গ্রাস করছিল। লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে যখন তিনি ধুঁকছিলেন, তখনও ‘পাকেজহ্’ ছবির কাজে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। লতা মঙ্গেশকর সেই সময়ের কথা মনে করে বলেন, শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর হলেও মীনাকুমারীর আভিজাত্য ছিল অটুট। অসুস্থ শরীরেও বাড়িতে আসা অতিথিকে চা খাওয়ানোর সৌজন্যবোধ ভোলেননি তিনি।

পরিচালক সাওয়ান কুমার টাক-এর স্মৃতিচারণেও উঠে এসেছে এক নিদারুণ গল্প। তিনি জানান, একবার অভিনেত্রীর ১৫,০০০ টাকার হাসপাতালের বিল মেটাতে নিজের গাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, অন্তিম যাত্রায় মীনাকুমারীর কফিনও বয়েছিলেন তিনি।

মীনাকুমারীর জীবন আজ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, খ্যাতির দুনিয়া ঠিক কতটা ভঙ্গুর। লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের বাইরে যে নিঃসঙ্গতা আর অর্থকষ্ট দানা বাঁধতে পারে, তার জীবন্ত উদাহরণ তিনি। গ্ল্যামারের চাকচিক্যের আড়ালে ঢেকে থাকা সেই বিষাদ আজও টিনসেল টাউনের আকাশে এক সতর্কবার্তা হয়ে রয়ে গেছে।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

