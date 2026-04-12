CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Asha Bhosle daughter death reason: রিভলভার দিয়ে নিজেকে শেষ করেছিলেন আশা ভোঁসলের একমাত্র মেয়ে: কে ছিলেন বর্ষা?

Who was Asha Bhosle's daughter?: ৫৬ বছর বয়সে আত্মঘাতী হয়েছিলেন আশা ভোঁসলের একমাত্র মেয়ে বর্ষা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন বর্ষা। তবে ঠিক কী কারণে তিনি এই চরম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা এখনও জানা যায়নি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 12, 2026, 03:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একগাল হাসি, অদম্য এনার্জি-- ৯০ বছরেও দাপিয়ে কনসার্ট করে গিয়েছেন কিংবদন্তি আশা ভোঁসলে। ৯২ বছর বয়সে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ হল বলিউডের এক সোনালি অধ্যায়। প্রয়াত আশা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরেই তার শরীর ভালো যাচ্ছিল না। শনিবার রাতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে ICU-তে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

আলোর নেপথ্যে এক লড়াইয়ের জীবন
সংগীতের মঞ্চে অসামান্য সাফল্য পেলেও আশা ভোঁসলে ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি প্রথম বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সেই সম্পর্ক সুখের হয়নি। খ্যাতির শীর্ষে থেকেও পর্দার আড়ালে মানসিক ও পারিবারিক অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে সংগীতশিল্পীকে।

একমাত্র মেয়ের অকালমৃত্যু
আশা ভোঁসলের জীবনের সবচেয়ে দুঃখের এবং বেদনাদায়ক অধ্যায় ছিল ২০১২ সালে তাঁর মেয়ে বর্ষার অকালমৃত্যু। পুলিস সূত্রে জানা যায়, বর্ষা আত্মঘাতী হয়েছিলেন। নিজের উপর রিভলবার চালিয়ে আত্মহত্যা করেন বর্ষা। ঘটনার তদন্তে দেখা যায়, যে আগ্নেয়াস্ত্রটি ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি আশা ভোঁসলের ছোট ছেলে আনন্দের নামে রেজিস্ট্রি করা ছিল। নিখোঁজ হওয়ার আগে সেই অস্ত্রটি সম্পর্কে গায়িকা নিজেই পুলিসকে জানিয়েছিলেন এবং তার লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল।

কে ছিলেন বর্ষা ভোঁসলে?
বর্ষা ভোঁসলে, আশা এবং গণপতরাও-এর একমাত্র মেয়ে ছিলেন। বর্ষা পেশায় একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ছিলেন। তিনি রেডিফ, দ্য সানডে অবজারভার এবং জেন্টলম্যান ম্যাগাজিনের মতো নামী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি হিন্দি ও মারাঠি চলচ্চিত্রে গান গেয়েছিলেন এবং মায়ের সঙ্গেও বিভিন্ন কনসার্টে পারফর্ম করেছিলেন। বর্ষা স্পোর্টস লেখক হেমন্ত কেনক্রের সঙ্গে বিয়ে করেছিলেন। তবে তাঁদের দাম্পত্য একেবারেই মধুর ছিল না। ডিভোর্স হয়ে যায় তাঁদের। তার পর থেকে বর্ষা তাঁর মায়ের সঙ্গেই থাকতেন।

বর্ষা দীর্ঘ সময় ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এর আগেও ২০০৮ এবং ২০১০ সালে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। ২০১২ সালে ৮ অক্টোবর মুম্বইয়ের প্রভু কুঞ্জের বাড়িতে ৫৬ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন বর্ষা। তাঁর মায়ের ড্রাইভার এবং গৃহকর্মী বাড়ির সোফার ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করেন। তবে ঠিক কী কারণে তিনি এই চরম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেই নিয়ে আজও ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে।

তবে আশা ভোঁসলের পারিবারিক শোকের ধারা এখানেই শেষ হয়নি। মেয়েকে হারানোর কয়েক বছরের মাথায়, ২০১৫ সালে তাঁর বড় ছেলে হেমন্ত ভোঁসলে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। একের পর এক পারিবারিক শোক সামলেও তিনি আমৃত্যু গানকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে ছিলেন।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

