Entertaintment: দশ কেজি লঙ্কা খেলেন জল ছাড়াই! মেঘালয়ের 'চিলি কিং'-এর কাণ্ড দেখে চক্ষু চড়কগাছ!

Chili King Of  Meghalaya: অবশেষে 'চিলি কিং'-এর খোঁজ! মেঘালয়ের কৃষক রাম পিরতুহ কোনও গিমিক ছাড়াই অবলীলায় ১০ কেজির বেশি শুকনো লাল লঙ্কা খেলেন, সেটাও একফোঁটা জল ব্যবহার না করে। তাঁর এই অবিশ্বাস্য ক্ষমতা দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফের ভাইরাল হয়েছে পুরনো ভিডিয়ো, নেটিজেনদের প্রশ্ন—ইনি লঙ্কাখেকো নাকি অতিমানব?

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 4, 2025, 08:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যখন ইন্টারনেট স্রেফ 'ফুড চ্যালেঞ্জ'-এর নামে আজব ভিডিয়ো আর রং-বেরঙের মশকরার আখড়া, ঠিক তখনই মেঘালয়ের পাহাড় থেকে উঠে এল এক পুরনো ক্লিপ যা এখন গোটা সোশ্যাল মিডিয়াকে তোলপাড় করছে! কোনও গিমিক নেই, নেই চড়া সুরের মিউজিক—এক শান্তশিষ্ট মানুষ যেন জলখাবার খাচ্ছেন, তেমনই অবলীলায় নিমিষে খেয়ে চললেন দশ কিলোগ্রামেরও বেশি শুকনো লাল লঙ্কা! আর সেটা কিনা একফোঁটা জল ছাড়া!

এই মুহূর্তে এই 'ভাইরাল ঝড়'-এর কেন্দ্রে রয়েছেন ইস্ট জৈন্তিয়া হিলসের বাতাউ গ্রামের কৃষক রাম পিরতুহ (Ram Pirtuh)। কয়েক বছর আগে ইউটিউবে প্রথমবার দেখা গেলেও, এই অবিশ্বাস্য ভিডিয়োটি এখন নতুন করে আগুন লাগিয়েছে সব প্ল্যাটফর্মে। ক্যামেরার সামনে দেখা যাচ্ছে, এত বিপুল পরিমাণ লঙ্কা তিনি খাচ্ছেন, অথচ চোখে জল নেই, মুখ বিকৃত হচ্ছে না, নেই কোনও অস্বস্তি। এমনকি জল দিয়েও গলা ভেজাচ্ছেন না তিনি!

লঙ্কাখেকো নাকি অতিমানব?

ভিডিয়োটি ফের সামনে আসতেই হাজারো কৌতূহল উসকে দিয়েছে আমজনতার মনে। নেটিজেনরা বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে একজন মানুষ এত তীব্র ঝাল কী করে এত সহজে হজম করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আজকালকার অনেক ভিডিয়োর মতো এটি কিন্তু স্রেফ 'শো-অফ' বা লোক দেখানো ভান নয়। রামের পরিচিতরা জানাচ্ছেন, এই অবিশ্বাস্য ঝাল সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর বহু দিনের। তাঁর নিজের এলাকায় এই ব্যাপারটা অনেক বছর ধরেই লোকমুখে ফেরে। কিন্তু প্রতিবার ইন্টারনেট তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করে চমকে উঠছে। লঙ্কা চাষের জন্য বিখ্যাত বাতাউ গ্রামেও রামের এই ক্ষমতা তাঁকে 'চিলি কিং' বা লঙ্কা-সম্রাট হিসেবে এক বিশেষ পরিচিতি এনে দিয়েছে।

 

