Zee News Bengali
Joy Goswami Health Update: উদ্বেগ কাটিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শল্যচিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের পর অবশেষে বাড়ি ফিরেছেন কবি জয় গোস্বামী। কন্যার দীর্ঘ পোস্টে কৃতজ্ঞতা ও আরোগ্য-কামনা। একান্ত বিশ্রামে থাকতে চান প্রখ্যাত কবি; সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষ অনুরোধ কন্যা বুকুনের।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 13, 2025, 05:08 PM IST
Joy Goswami: 'মেঘবালিকা'দের মনখারাপ! জয় গোস্বামীর জীবনে 'রোলার-কোস্টার', একাধিক অস্ত্রোপচার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার সাহিত্য-প্রেমী মানুষের জন্য খানিকটা স্বস্তির খবর। দীর্ঘদিনের শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বাংলা কবিতার অন্যতম স্তম্ভ, প্রখ্যাত কবি জয় গোস্বামী (Joy Goswami)। গত দুই সপ্তাহ ধরে তাঁর জীবন কেটেছে কার্যত ‘রোলার-কোস্টার’-এর মতো। তবে সমস্ত উদ্বেগ কাটিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শল্যচিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের (Multiple Surgery) পর অবশেষে তিনি বাড়ি ফিরেছেন। আপাতত ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন বাংলা সাহিত্য জগতের এই দিকপাল মানুষটি।

কন্যার দীর্ঘ পোস্টে কৃতজ্ঞতা ও আরোগ্য-কামনা:
কবি কেমন আছেন, সেই খবর এতদিনে প্রকাশ্যে এসেছে তাঁরই কন্যা বুকুন গোস্বামী-র (Bukun Goswami) সৌজন্যে। বাবার অসুস্থতার এই কঠিন সময় এতদিন প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি তাঁরা। পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়ার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় (Social Media) একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন বুকুন।

তিনি লেখেন, “গত দুই সপ্তাহ আমাদের রোলার-কোস্টারের মতো কেটেছে। কবি জয় গোস্বামীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল এবং একাধিক শল্যচিকিৎসার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এখন তিনি বাড়ি ফিরেছেন এবং ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন।” এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য বুকুন সেই সমস্ত ডাক্তার এবং কেয়ারটেকারদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, যাঁরা প্রতি মুহূর্তে তাঁর বাবার যত্ন নিয়েছেন।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

এক মাস নিভৃতে বিশ্রাম চান ‘ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা'-র স্রষ্টা
চিকিৎসকদের কঠোর নির্দেশ মেনেই আপাতত সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে কবি জয় গোস্বামীকে। তাঁর কন্যা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, আগামী এক মাস যেন কেউ কবির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা না করেন বা বাইরে বেরোনোর জন্য অনুরোধ না করেন। কারণ এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ নিভৃতে থাকা তাঁর দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য অপরিহার্য।

উল্লেখ্য, কোভিডের সময় থেকেই তাঁর শারীরিক অসুস্থতার খবর সাহিত্যমহলে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। তাই কবির পরিবার নিজেদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে এই সময়টা প্রচারের আড়ালে থাকতে চেয়েছিল বলেও বুকুন পোস্টে উল্লেখ করেছেন। তাঁর লেখনীর প্রতিটি পরতে যে গভীর অনুভূতি ও প্রেম, তা চিরকাল বাঙালি মননকে ছুঁয়ে থাকবে। তাই সুস্থ হয়ে আরও একবার তিনি কলম ধরুন, এই কামনা করছে তাঁর অগণিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী।

