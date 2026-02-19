English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Mimi Chakraborty vs Tanay Sastri: বনগাঁর জল গড়িয়েছে বহুদূর! তনয়কে ২ কোটির নোটিশ মিমির, পাল্টা ২২ লক্ষ ‘ক্ষতিপূরণ’ দাবি জ্যোতিষীর...

Mimi Chakraborty vs Tanay Sastri: বনগাঁর জল গড়িয়েছে বহুদূর! তনয়কে ২ কোটির নোটিশ মিমির, পাল্টা ২২ লক্ষ ‘ক্ষতিপূরণ’ দাবি জ্যোতিষীর...

Mimi Chakraborty-Tanay Sastri legal battle: বনগাঁর সেই বিতর্কিত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী এবং উদ্যোক্তা তনয় শাস্ত্রীর আইনি লড়াই এবার কার্যত 'কোটি টাকার' লড়াইয়ে রূপ নিল। দু-পক্ষের পাল্টাপাল্টি নোটিশ এবং বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবির ফলে বিষয়টি এখন আদালতের বিচারাধীন।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 19, 2026, 04:11 PM IST
Mimi Chakraborty vs Tanay Sastri: বনগাঁর জল গড়িয়েছে বহুদূর! তনয়কে ২ কোটির নোটিশ মিমির, পাল্টা ২২ লক্ষ ‘ক্ষতিপূরণ’ দাবি জ্যোতিষীর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বনগাঁর নয়া গোপালগঞ্জের একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে টলিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী (Mimi Chakraborty) এবং উদ্যোক্তা তনয় শাস্ত্রীর (Tanay Sastri) বিবাদ এবার চরমে। সশরীরে হেনস্থা ও মানহানির অভিযোগে তনয়কে ২ কোটি টাকার আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন মিমি। অন্যদিকে, তনয় শাস্ত্রীও পাল্টা মিমির বিরুদ্ধে দেরিতে আসার অভিযোগ তুলে ২২ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Yuva Sathi Scheme Update: যুবসাথী প্রকল্পে ১৩ লক্ষ আবেদন জমা! কারা পাবেন না ১৫০০ টাকা? জেনে নিন নিয়ম...

মিমি চক্রবর্তীর আইনজীবী আদিত্য কানোডিয়া সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, গত ৪ ফেব্রুয়ারি তনয় শাস্ত্রীকে ২ কোটি টাকার আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। মিমির অভিযোগ, ওই অনুষ্ঠানের রাতে তনয় তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করেছেন, তাতে তাঁর সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং তিনি চরম মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন। হেনস্থা ও মানহানির জেরেই এই বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন অভিনেত্রী। ইতিপূর্বেই এই ঘটনায় আদালতে নিজের গোপন জবানবন্দিও দিয়েছেন মিমি।

জেল থেকে জামিনে মুক্ত হওয়ার পর জ্যোতিষী তনয় শাস্ত্রী দমে যাননি। তাঁর দাবি, মিমি নির্ধারিত সময় রাত ৯টার পরিবর্তে পৌনে ১২টায় স্টেজে ওঠেন, যা চুক্তিভঙ্গ। তনয় অভিযোগ করেছেন, মিমি জনসমক্ষে তাঁকে অপমান করেছেন এবং অকারণে পুলিশি হেনস্থার শিকার বানিয়েছেন। এর বদলে তিনি মিমির কাছে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং অনুষ্ঠানের পারিশ্রমিক বাবদ দেওয়া ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ফেরত চেয়েছেন।

আরও পড়ুন- Ritwick Chakraborty-Koushani Mukherjee: শহর কলকাতায় নারী নিগ্রহ, শ্রেয়াংশীর ওপর নির্যাতনের বদলা নিতে জোট বেঁধেছেন ঋত্বিক-কৌশানী...

নয়াগোপালগঞ্জ যুবক সঙ্ঘ ক্লাবের সেই অনুষ্ঠানে মিমি গান গাওয়ার সময় তনয় স্টেজে উঠে তাঁকে নেমে যেতে বলেন বলে অভিযোগ। মিমি অপমানিত বোধ করে ই-মেলে অভিযোগ জানান, যার ভিত্তিতে তনয়কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। বর্তমানে দুই পক্ষের আইনজীবীর লড়াই কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে টলিপাড়া।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
mimi chakrabortyTanay SastriBongaon Controversylegal notice
পরবর্তী
খবর

Ritwick Chakraborty-Koushani Mukherjee: শহর কলকাতায় নারী নিগ্রহ, শ্রেয়াংশীর ওপর নির্যাতনের বদলা নিতে জোট বেঁধেছেন ঋত্বিক-কৌশানী...
.

পরবর্তী খবর

Australia Silent Pandemic: সাইলেন্ট প্যানডেমিকে শ্মশান হচ্ছে দেশ! সপ্তাহে একশোর বেশি মৃত্যু,...