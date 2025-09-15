Mimi Chakraborty: টানা ৯ ঘণ্টার ম্যারাথন জেরা ইডির, কোন কোন প্রশ্নের মুখে পড়লেন মিমি?
ED Summons Mimi Chakraborty: পুজোয় মুক্তি পেতে চলেছে রক্তবীজ ২। তার আগে আইনি জটিলতায় জড়িয়েছেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। সোমবার তাঁকে ডেকে পাঠায় ইডি। হাজিরা দেন অভিনেত্রী।
রাজীব চক্রবর্তী: দক্ষিণী সিনেমার একগুচ্ছ তারকার সঙ্গে বেটিং অ্যাপ কাণ্ডে নাম জড়ায় বাংলার অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর (Mimi Chakraborty) । সোমবার দিল্লিতে ইডির দফতরে হাজিরা দেওয়ার সমন পেয়েছিলেন অভিনেত্রী। রবিবার রাতেই তিনি পৌঁছে যান দিল্লি। সোমবার সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে পৌঁছে যান ইডির অফিসে। টানা ৯ ঘণ্টা ম্যারাথন জেরার পর রাত ৮টা নাগাদ ইডি অফিস থেকে বেরোন নায়িকা।
সোমবার সকালে ইডির অফিসে পৌঁছলেও সেই সময় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হতে চাননি মিমি। তিনি জানান যে জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে তিনি বেরোনোর সময়ই যা বলার বলবেন। এরপর ১১ টা নাগাদ শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। কীভাবে মিমির সঙ্গে চুক্তি হয়, আর্থিক লেনদেন কীভাবে হয়, জানতে চান ইডি অফিসাররা। মিমির কাছে চুক্তির কাগজপত্র না থাকায়, তিনি বাইরে খবর পাঠান, সেই কাগজ নিয়ে যান মিমির লোকেরা। সবমিলিয়ে টানা ৯ ঘণ্টা ম্য়ারাথন জেরার মুখে নায়িকা।
ইডির অফিস থেকে বেরিয়ে আর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হননি অভিনেত্রী। গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যান। তবে ক্যামেরায় ধরা পড়ে, হাসিমুখেই ফিরছেন মিমি। অবৈধ অনলাইট বেটিং অ্যাপের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে মিমি চক্রবর্তীর। এই মামলাতেই নাম জড়িয়েছে মিমির ঘনিষ্ঠ বন্ধু অঙ্কুশ হাজরারও। এই তদন্তে এরইমধ্যে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না এবং শিখর ধাওয়ানের নামও রয়েছে। তলব করা হয়েছে বলি অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলাকেও।
পুজোয় মুক্তি পেতে চলেছে রক্তবীজ ২। ইতোমধ্যেই এই ছবির টিজার থেকে গানে নজর কেড়েছেন অভিনেত্রী। এই মুহূর্তে চুটিয়ে ছবির প্রচারও করছেন। এরই মাঝে বেটিং অ্যাপে নাম জড়িয়ে বিপত্তির মুখে নায়িকা। ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখে অভিনেত্রী।
