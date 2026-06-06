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Mimi Chakraborty: বনগাঁকাণ্ডে বিপাকে মিমি, অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন, ১০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজিরার নির্দেশ?

Mimi Chakraborty: বনগাঁকাণ্ডে এবার বড়সড় বিপাকে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী! অভিযোগকারী তনয় শাস্ত্রীর দাবি, আদালতের নির্দেশে মিমির বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন করা হয়েছে এবং আগামী ১০ দিনের মধ্যে তাঁকে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে। তনয় শাস্ত্রীর হুঙ্কার, "অন্যায় করেছেন, শেষ দেখে ছাড়ব!" এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নিতে চলেছেন অভিনেত্রী?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 06, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:59 PM IST
Mimi Chakraborty: বনগাঁকাণ্ডে বিপাকে মিমি, অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন, ১০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজিরার নির্দেশ?

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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