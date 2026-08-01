/‘অন্য মেয়ের মার খাওয়া উদযাপন করতে লজ্জা করে না?’, ডিপফেক ভিডিয়ো ছড়াতেই কড়া জবাব মিমির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্য মহিলার মার খাওয়া উদযাপন করতে লজ্জা করে না?’ ফেক ভিডিয়ো ও AI বিকৃতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠে আইনি নোটিশ জারির কথা জানালেন মিমি চক্রবর্তী। সাম্প্রতিক সময়ে এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং বিকৃত ভুয়ো ভিডিয়ো তৈরির বিরুদ্ধে এবার কড়া বার্তা দিলেন তিনি। নিজের চেহারা, নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে একের পর এক তৈরি করা ভুয়ো ভিডিও এবং কুরুচিকর প্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে স্পষ্ট জানান—এই নীরবতাকে যেন দুর্বলতা ভাবার ভুল কেউ না করেন। ইতিমধ্যে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে একটি অত্যন্ত কুরুচিকর ও বিকৃত ভুয়ো ভিডিয়ো, যেখানে এক নারীকে জনসমক্ষে মারধরের ঘটনাকে 'মিমি চক্রবর্তীর ভিডিয়ো' বলে দাবি করা হয়। এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এবার সামাজিক মাধ্যমে গর্জে উঠলেন অভিনেত্রী।
‘নারীর ওপর নির্যাতন উদযাপন করতে লজ্জা হওয়া উচিত!’
ভাইরাল হওয়া ডিপফেক ভিডিয়োটির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দেন মিমি। অন্য এক নারীর ওপর শারীরিক নির্যাতনের ক্লিপ জুড়ে প্রচার করার বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, স্রেফ কয়েকটি ক্লিক, ভিউ আর সস্তা প্রচারের জন্য কীভাবে মানুষ অন্যের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে এবং সহিংসতা উদযাপন করতে পারে!
সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই স্ক্রিনশট নিয়ে মিমি লিখেছেন, 'আজকে আমাকে ঘিরে একটা ফেক ভিডিয়ো নজরে এসেছে। সমাজ মাধ্যমে অন্য একটা ভিডিয়ো এবং একটি খবর মিলিয়ে পোস্ট করা হয়েছে, যেটা সম্পূর্ণ ফেক। এটা যাঁরা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে আমি বাধ্য হব। যিনি একজন মহিলা হয়ে এটা পোস্ট করেছেন, তাঁকে বলি, আপনার লজ্জা হওয়া উচিত। আপনি একজন মহিলা হয়ে অন্য একজন মহিলার মার খাওয়া সেলিব্রেট করতে পারেন কীভাবে! বাকিরাই বা কত ছোট মনের হলে, এরকম করতে পারেন? মহিলাদের সম্মান করেন না যাঁরা, তাঁদের লজ্জা হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে ফেক নিউজ করার জন্য আইনি নোটিশ ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে একজনকে। বাকিদেরও পাঠানো হবে। কিছুদিন আগে একজন পলিটিশিয়ানের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে একটা ফেক ভিডিয়ো সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এগুলো যাঁরা করছেন, তাঁরা অত্যন্ত অন্যায় করছেন। আপনারা আমার নাম নিয়ে সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হতে চাইছেন আশা করি। সেটা করার জন্য আমার সাক্ষাৎকার নিতে পারেন। তবে এভাবে ফেক নিউজ করে আপনারা নিজেদেরকেই আসলে অসম্মান করছেন। আপনাদের পরিবারের সকলে যখন জানতে পারবেন এই বিষয়ে, তাঁরাও লজ্জিত হবেন। তাই আপনাদের বলছি, ফেক নিউজ করা বন্ধ করুন।'
আইনি নোটিশ জারি, 'নীরবতাকে দুর্বলতা ভাববেন না'
কয়েকদিন আগেই এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নাম জড়িয়ে মিমির একটি এআই-জেনারেটেড ভুয়া ভিডিয়ো ছড়ানো হয়েছিল। একের পর এক এমন ঘটনার মুখোমুখি হয়ে আর চুপ না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিনেত্রী। ভুয়ো খবর ও কুরুচিকর ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগে ইতিমধ্যেই একজনকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বাকিদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। "আমার নীরবতাকে দুর্বলতা ভাবার ভুল করবেন না। যদি নাম নিয়ে ভাইরাল হতে চান, সরাসরি সাক্ষাৎকার নিন। কিন্তু এভাবে ফেক নিউজ বানিয়ে নিজেদের পরিবার ও সমাজের কাছে লজ্জিত হবেন না।"