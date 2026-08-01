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‘অন্য মেয়ের মার খাওয়া উদযাপন করতে লজ্জা করে না?’, ডিপফেক ভিডিয়ো ছড়াতেই কড়া জবাব মিমির

Mimi Chakraborty:  এক নারীর নির্যাতনের বিকৃত ভুয়ো ভিডিয়ো অভিনেত্রীর নামে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হয়। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি নোটিশ পাঠানোর কথা জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ মিমি। তোপ দেগে বলেন, 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 01, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:11 PM IST
‘অন্য মেয়ের মার খাওয়া উদযাপন করতে লজ্জা করে না?’, ডিপফেক ভিডিয়ো ছড়াতেই কড়া জবাব মিমির
Image Credit: ফোটো- ফেসবুক

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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