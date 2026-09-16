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মিমির ‘উনকা’ কে? হবু বরকে নিয়ে রহস্য বাড়ালেন অভিনেত্রী, চেনেন কি এই নৌসেনা অফিসারকে?

Mimi Chakraborty Marriage: মিমি চক্রবর্তীর বিয়ে নিয়ে কয়েক দিন ধরেই টলিপাড়ায় জোর জল্পনা। এবার একগুচ্ছ সেলফি পোস্ট করে সেই জল্পনাতেই যেন নতুন ইঙ্গিত দিলেন অভিনেত্রী। আর সেই পোস্টেই মন্তব্য করে রহস্য বাড়ালেন অঙ্কুশ হাজরা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 16, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:17 PM IST
মিমির ‘উনকা’ কে? হবু বরকে নিয়ে রহস্য বাড়ালেন অভিনেত্রী, চেনেন কি এই নৌসেনা অফিসারকে?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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