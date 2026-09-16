/মিমির ‘উনকা’ কে? হবু বরকে নিয়ে রহস্য বাড়ালেন অভিনেত্রী, চেনেন কি এই নৌসেনা অফিসারকে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মিমি চক্রবর্তীর হবু বর কে? গত কয়েক দিন ধরে এই প্রশ্নই ঘুরছে টলিপাড়ায়। অভিনেত্রীর বিয়ে নিয়ে জল্পনা নতুন নয়, কিন্তু সম্প্রতি তাঁর নিজের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট সেই চর্চাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। একগুচ্ছ সেলফি পোস্ট করে মিমি লিখেছেন—মেকআপ ছাড়া ছবিগুলি তাঁর পছন্দ, আর মেকআপ করা ছবিগুলি পছন্দ করেন ‘উনকা’। ব্যস, এই একটি শব্দেই শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা।
মিমির ‘উনকা’ কে?
মিমির পোস্টে ‘উনকা’ শব্দটি দেখেই অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা মন্তব্য করেন, ‘এই উনকা-টা কে?’ বন্ধুর এমন প্রশ্নের জবাবে মিমিও মজা করে লেখেন, ‘নিজের চরকায় তেল দে।’ মিমি-অঙ্কুশের এই খুনসুটি অবশ্য নতুন নয়। তবে এবার তাঁদের কথোপকথনের কেন্দ্রে উঠে এসেছে মিমির ব্যক্তিগত জীবন। মিমি সরাসরি বলেননি যে ‘উনকা’ বলতে তিনি তাঁর হবু স্বামীকেই বোঝাচ্ছেন। কিন্তু বিয়ে নিয়ে জল্পনার মধ্যেই এমন ক্যাপশন দেওয়ায় নেটিজেনদের একাংশ মনে করছেন, অভিনেত্রী হয়তো নিজের মনের মানুষের কথাই ইঙ্গিতে জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে অবশ্য এখনও মিমির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলা হয়নি।
মিমির হবু বর কে?
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, মিমির সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর নাম সিদ্ধার্থ দত্ত। তিনি বাংলা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত নন। প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলিতে তাঁকে নৌসেনায় কর্মরত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকী মিমি ও সিদ্ধার্থের একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে, যা ছবিটি বন্ধুদের সঙ্গে পুজোর সময় তোলা। জানা গিয়েছে, সিদ্ধার্থ কলকাতার ছেলে এবং শহরের একটি নামী স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে মিমির সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যে খুব বেশি তথ্য না থাকলেও, গত বছরের পুজোয় বন্ধুদের সঙ্গে সেলফিতেও ধরা দিয়েছিলেন। শুধু ব্যাপারটা গোপন থাকায় কারও নজরে আসেননি।
কবে বিয়ে মিমির?
এখন পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে, বিভিন্ন রিপোর্টে ডিসেম্বর ২০২৬-এ বিয়ের সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে। কালিম্পংয়ে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং হতে পারে বলেও খবর প্রকাশিত হয়েছে। কিছু প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, নভেম্বরেই আইনি বিয়ে হতে পারে এবং ডিসেম্বর মাসে সামাজিকভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। তবে মিমি চক্রবর্তী নিজে এখনও বিয়ের তারিখ, স্থান বা পাত্রের পরিচয় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেননি।
দীর্ঘদিন পর ব্যক্তিগত জীবনে নতুন অধ্যায়?
মিমি বরাবরই নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে অনেকটা আড়ালে রেখেছেন। প্রেম বা বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও প্রকাশ্যে খুব বেশি কিছু বলেননি। এবার অবশ্য পরপর কয়েকটি রিপোর্ট এবং তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের কারণে বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে। তাঁর সাম্প্রতিক পোস্টে ‘ওঁর পছন্দ’—এই ছোট্ট ইঙ্গিতই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যিই কি ‘উনকা’ হলেন সিদ্ধার্থ? নাকি মিমির মজার ক্যাপশনের অন্য কোনও অর্থ রয়েছে? সেই উত্তর অভিনেত্রী নিজে কবে দেন, এখন সেদিকেই নজর অনুরাগীদের।