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১২ বছর পর রাজের সঙ্গে মিমি, ‘তাণ্ডব’-এর পোস্টে শুভশ্রীর প্রতিক্রিয়া! কী লিখলেন অভিনেত্রী?

একসময় রাজ-মিমি-শুভশ্রীকে ঘিরে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলেও, সময়ের সঙ্গে তাঁদের সমীকরণ বদলেছে। এদিন রাজের ছবির শ্যুটিং শুরু হতেই সেট থেকে ক্ল্যাপস্টিক হাতে একটি ছবি পোস্ট করেন মিমি। ক্যাপশনে শুধু লেখেন ‘#Tandav’। সেই পোস্টেই রাজের স্ত্রী তথা অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যে ঝড় উঠেছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 17, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:13 PM IST
১২ বছর পর রাজের সঙ্গে মিমি, ‘তাণ্ডব’-এর পোস্টে শুভশ্রীর প্রতিক্রিয়া! কী লিখলেন অভিনেত্রী?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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