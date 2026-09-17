/১২ বছর পর রাজের সঙ্গে মিমি, ‘তাণ্ডব’-এর পোস্টে শুভশ্রীর প্রতিক্রিয়া! কী লিখলেন অভিনেত্রী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ১১-১২ বছর পর ফের একসঙ্গে কাজ করছেন মিমি চক্রবর্তী ও রাজ চক্রবর্তী। তাঁদের নতুন ছবি ‘তাণ্ডব’ ঘিরে ইতিমধ্যেই টলিপাড়ায় শুরু হয়েছে চর্চা। তার মধ্যেই মিমির সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে মন্তব্য করলেন রাজের স্ত্রী তথা অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর ছোট্ট মন্তব্যই এখন নজর কেড়েছে।
‘তাণ্ডব’-এর সেট থেকে ছবি পোস্ট মিমির
বুধবার ‘তাণ্ডব’-এর শ্য়ুটিং শুরু করেন মিমি। সেট থেকেই ক্ল্যাপস্টিক হাতে একটি ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী। সবুজ পোশাকে দেখা যায় তাঁকে। ক্ল্যাপস্টিকের আড়ালে মুখের বেশিরভাগ অংশ ঢাকা থাকলেও চোখ এবং ভ্রু স্পষ্ট। ক্যাপশনে বেশি কিছু লেখেননি মিমি, শুধু দিয়েছেন ‘#Tandav’। এই পোস্টের মাধ্যমেই ছবিতে তাঁর যুক্ত থাকার বিষয়টি সামনে আসে। আর সেই পোস্টেই শুভশ্রীর মন্তব্য—‘সুপার হ্যাপি’। সংবাদ প্রতিদিনের প্রতিবেদনে শুভশ্রীর মন্তব্য হিসেবে ‘ভীষণ ভীষণ খুশি’ কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মিমির নতুন কাজ নিয়ে শুভশ্রীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ্যে এসেছে।
১২ বছর পর রাজ-মিমির জুটি
মিমি এবং রাজ চক্রবর্তী একসময় টলিউডের পরিচিত জুটি ছিলেন। রাজের পরিচালনায় মিমিকে দেখা গিয়েছিল ‘বোঝে না সে বোঝে না’, ‘প্রলয়’, ‘যোদ্ধা’ এবং ‘কাটমুণ্ডু’-র মতো ছবিতে। ‘কাটমুণ্ডু’ মুক্তির পর আর তাঁদের একসঙ্গে কাজ করতে দেখা যায়নি। এবার দীর্ঘ বিরতির পর ‘তাণ্ডব’-এর হাত ধরে সেই জুটি আবার ফিরছে। তবে ১২ বছর অর্থাত্ ‘কাটমুণ্ডু’র পর প্রায় এক যুগ পর রাজের সঙ্গে নতুন ছবিতে কাজ করছেন মিমি।
মিমি-রাজ-শুভশ্রীকে ঘিরে একসময় ছিল চর্চা
রাজ চক্রবর্তী, মিমি চক্রবর্তী এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে ঘিরে একটা সময় টলিপাড়ায় ব্যক্তিগত সম্পর্কের নানা আলোচনা ছিল। রাজ ও মিমির সম্পর্কের পর ২০১৬ সালে রাজের সঙ্গে শুভশ্রীর সম্পর্কের খবর সামনে আসে। ২০১৮ সালে রাজ ও শুভশ্রী বিয়ে করেন। তবে সময়ের সঙ্গে সেই পুরনো সমীকরণ বদলেছে। রাজ-শুভশ্রীর বিয়ের পর মিমি তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। তাঁদের সন্তান ইউভান ও ইয়ালিনির জন্মের পরও মিমি উপহার পাঠিয়েছিলেন বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। শুভশ্রীও বিভিন্ন সময়ে মিমির কাজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ২৫ সালে এক বিজ্ঞাপনী ভিডিয়োর জন্য আবার একফ্রেমে ধরা দিয়ে অনুরাগী শিবিরের ‘উল্লাস’ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মিমি চক্রবর্তী এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। ২০২৬ সালের মে মাসেও মিমির ‘কুইন’ সিরিজের জন্য শুভশ্রীর শুভেচ্ছাবার্তা প্রকাশ্যে এসেছিল।
‘তাণ্ডব’-এ কী চরিত্রে মিমি?
নতুন ছবিটি থ্রিলার ঘরানার বলে জানা যাচ্ছে। মিমিকে অ্যাকশনধর্মী অবতারেও দেখা যেতে পারে বলে একাধিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তাঁর চরিত্র বা গল্পের বিষয়ে নির্মাতাদের তরফে এখনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি। ‘তাণ্ডব’-এর প্রযোজনার সঙ্গে রাজ চক্রবর্তী যুক্ত এবং ছবিটির নিবেদক হিসেবে রয়েছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে একই ছবিকে ঘিরে রাজ, মিমি ও শুভশ্রীর নাম একসঙ্গে আসায় দর্শকদের আগ্রহ আরও বেড়েছে।
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