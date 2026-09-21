'Sorry মিঠুদি, এই তো কদিন আগেই....' আবেগঘন রূপা! কোন ঘটনায় অনুতপ্ত অভিনেত্রী?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ভাবতাম একদিন নিশ্চই কলকাতায় ফিরবেন, দেখা হবে'। মিঠু মুখোপাধ্যায়ে মৃত্যুতে আবেগী পোস্ট রুপা গঙ্গোপাধ্যায়। লিখেছেন, 'এই তো কদিন আগেই দেখছিলাম চাঁদের কাছাকাছির 'স্বপ্না' কে..... আর সামনাসামনি দেখার সুযোগ রইল না'।
ফেসবুকে সদ্য প্রয়াত অভিনেত্রী পুরনো ছবি পোস্ট করে রূপা লিখেছেন, 'Sorry মিঠু দি,খুব দেখার ইচ্ছা ছিল.. উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ অনুষ্ঠানের সময় খুব ইচ্ছা ছিল আমন্ত্রণ জানানোর, শুনলাম হাসপাতালে ভর্তি। Hair dresser রিনা'র কাছে খুব শুনতাম আপনার গল্প, জানতে চাইতাম আমার এত প্রিয় অভিনেত্রীর কথা - ভাবতাম একদিন নিশ্চই কলকাতায় ফিরবেন, দেখা হবে'।
ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্ট দিয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তও। তিনি লিখেছেন, আমার খুব প্রিয় একজন অভিনেত্রী চলে গেলেন। অনেক অভিনেত্রীই আসেন, একটা দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে একসময় চলে যান। মিঠু মুখার্জী তেমনই একজন অভিনেত্রী, যিনি হয়তো খুব বেশি কাজ করেননি, কিন্তু যতটুকু করেছিলেন তা আমাদের কাছে চিরকাল একটা অনুপ্রেরণার জায়গা হয়ে থাকবে। তাঁর ‘স্বয়ংসিদ্ধা’, ‘আশ্রিতা’, ‘মৌচাক’-এর মতো ছবি, আরও অনেক ছবি সত্যিই দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল।
ক্য়ানসার কাড়ল 'বাংলার রেখা'-কে। প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মিঠু মুখোপাধ্যায়। গতকাল রবিবার রাতে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। গত প্রায় এক বছর ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। মুম্বইয়েই চলছিল তাঁর চিকিৎসা।কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ফিরতে পারলেন না পর্দার সেই পরিচিত মুখ। সৌন্দর্য, সাবলীল অভিনয় এবং পর্দায় স্বাভাবিক উপস্থিতির জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দর্শকের নজর কেড়েছিলেন তিনি। অভিনয় করেছিলেন হিন্দি ও ওড়িয়া ছবিতেও।
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