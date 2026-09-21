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'Sorry মিঠুদি, এই তো কদিন আগেই....' আবেগঘন রূপা! কোন ঘটনায় অনুতপ্ত অভিনেত্রী?

Mithu Mukherjee death: 'উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ অনুষ্ঠানের সময় খুব ইচ্ছা ছিল আমন্ত্রণ জানানোর, শুনলাম হাসপাতালে ভর্তি। Hair dresser রিনা'র কাছে খুব শুনতাম আপনার গল্প, জানতে চাইতাম আমার এত প্রিয় অভিনেত্রীর কথা - ভাবতাম একদিন নিশ্চই কলকাতায় ফিরবেন, দেখা হবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 21, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:19 PM IST
'Sorry মিঠুদি, এই তো কদিন আগেই....' আবেগঘন রূপা! কোন ঘটনায় অনুতপ্ত অভিনেত্রী?
Image Credit: আবেগঘন রূপা!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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