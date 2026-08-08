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হাতের জটিল অস্ত্রোপচার সফল, হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন মিঠুন চক্রবর্তী

স্বস্তির খবর! ডান হাতের সফল অস্ত্রোপচারের পর কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল প্রবীণ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে। হাতের গ্রিপ ও শক্তি দ্রুত ফিরে পাওয়ায় খুশি তিনি!

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 08, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:35 PM IST
হাতের জটিল অস্ত্রোপচার সফল, হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন মিঠুন চক্রবর্তী

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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