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তিন দিন হাসপাতালে মিঠুন চক্রবর্তী! হয়েছে অস্ত্রোপচার, দেখতে এলেন মুখ্যমন্ত্রী, কী হয়েছে অভিনেতার?

Mithun Chakraborty: বৃহস্পতিবার রাতে ইএম বাইপাসের ধারের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অস্ত্রোপচারের পর তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং তিনি এখন সুস্থ রয়েছেন। আপাতত চিকিৎসকদের নজরদারিতেই রয়েছেন তিনি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 07, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:25 PM IST
তিন দিন হাসপাতালে মিঠুন চক্রবর্তী! হয়েছে অস্ত্রোপচার, দেখতে এলেন মুখ্যমন্ত্রী, কী হয়েছে অভিনেতার?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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