/তিন দিন হাসপাতালে মিঠুন চক্রবর্তী! হয়েছে অস্ত্রোপচার, দেখতে এলেন মুখ্যমন্ত্রী, কী হয়েছে অভিনেতার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিন দিন ধরে হাসপাতালে মিঠুন চক্রবর্তী! শুক্রবার বর্ষীয়ান অভিনেতা ও বিজেপি নেতাকে দেখতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অসুস্থ হয়ে কলকাতার বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী। বুধবার আচমকাই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর ডান হাতে একটি ছোট অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। মহাগুরুর অসুস্থতার খবর পেয়েই সকালে তাঁকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সকাল ১১টা ৪০ মিনিট নাগাদ হাসপাতালে গিয়ে তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলেন এবং অভিনেতার শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার সমস্ত আপডেট নেন।
বর্তমানে কেমন আছেন মিঠুন চক্রবর্তী?
হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, অস্ত্রোপচারের পর তাঁর অবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। ভয়ের বা উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে তাঁকে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে আগামীকালই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হতে পারে বলে খবর। হঠাৎ কেন এই অস্ত্রোপচার করতে হলো, সে বিষয়ে পরিবারের তরফ থেকে এখনো বিশদে কিছু জানানো হয়নি। এর আগেও বেশ কয়েকবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল মিঠুন চক্রবর্তীকে। তবে প্রতিবারই ভক্তদের শুভকামনা ও অদম্য মনের জোরে তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। রুপোলি পর্দা থেকে রাজনীতি— প্রিয় ‘মহাগুরু’ দ্রুত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন, এখন এটাই প্রার্থনা তাঁর অগণিত অনুরাগীর।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অভিনেতার সঙ্গে সাক্ষাতের একঝাঁক ছবি শেয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা, বিজেপির কেন্দ্রীয় সমিতির অন্যতম সদস্য সম্মানীয় শ্রী মিঠুন চক্রবর্তী কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ভর্তি রয়েছেন। তাঁকে দেখতে আজ হাসপাতালে গিয়েছিলাম। ওঁর সঙ্গে কথা বললাম, ওঁর শারীরিক পরিস্থিতির খবর নিলাম। করুণাময় ঈশ্বরের কাছে ওঁর দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করছি।’
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