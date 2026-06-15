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Dishani Chakraborty: মিঠুন-কন্যার 'ড্রিম বিচ প্রোপোজাল'! আংটি বদল সারলেন মিঠুন-কন্যা দিশানি, বিয়ের তারিখ পাকা

Mithun Chakraborty's Daughter Dishani Gets Engaged: ডিসেম্বরেই মহাগুরুর ঘরে সানাই! বিদেশি প্রেমিকের সঙ্গে রূপকথার বাগদান সারলেন দিশানি চক্রবর্তী। সাদা পোশাকে এনগেজমেন্ট রিং ফ্লন্ট করে ভাইরাল দিশানি

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 15, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:48 PM IST
Dishani Chakraborty: মিঠুন-কন্যার 'ড্রিম বিচ প্রোপোজাল'! আংটি বদল সারলেন মিঠুন-কন্যা দিশানি, বিয়ের তারিখ পাকা
Image Credit: ফোটো- ইনস্টাগ্রাম

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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